تقرير إيطالى: مصر على وشك افتتاح أكبر متحف أثرى فى العالم

قال تقرير إيطالي، إن مصر على وشك افتتاح أكبر متحف أثري في العالم، يضم ١٠٠ ألف قطعة أثرية تعود إلى عصور ما قبل التاريه.

وذكر موقع "دوموس" الإيطالي المعني بالثقافة: “أصبح المتحف المصري الكبير جاهزًا تقريبًا لفتح أبوابه ، بعد الاحتجاجات السياسية والنكسات البيئية التي تسببت في المشروع أن يتم تأخيره”.

واضاف التقرير: “المبنى يقع على الضفة الغربية لنهر النيل ، على بعد ما يزيد قليلاً عن ميل واحد من أهرامات الجيزة - من المقرر أن يستضيف خمسة ملايين ضيف سنويًا وأكثر من 100،000 قطعة أثرية ، تعود إلى عصور ما قبل التاريخ إلى اليونان في العصر الروماني ، بما في ذلك الكتالوج الكامل للآثار من مقبرة الفرعون توت عنخ آمون - المكونة من 5000 قطعة”.

وأشار التقرير إلى أن الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير في القاهرة سيحدث قريبا، ما يجعل الكثير من الأخبار تأتي من المنظمة هذا العام، وهو ما يجعل المتحف الكبير، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في عام 2002، يمر بعدد من الانتكاسات على مر السنين، بما في ذلك الاضطرابات السياسية والقضايا المالية للوباء الأخير.

وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن المتحف في طريقه لفتح أبوابه في وقت مبكر من هذا العام ، ويعد بأن يكون وجهة لهواة التاريخ القديم. يُوصف المتحف المصري الكبير بأنه أكبر مجمع متاحف أثري في العالم، ومن السهل معرفة السبب، مع محتوى المعرض القادم الذي جذب انتباه العالم على مر السنين.