تعليم كفر الشيخ يطلق مبادرة «كساء وغطاء» للطلاب مجانا

أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بإطلاق مبادرة كساء وغطاء ضمن مبادرة حياة كريمة، موجها الشكر لكل المشاركين في المبادرة من المشاركة المجتمعية الفعالة من أهالي دسوق، والعاملين بالتربية والتعليم، ومجلس الأمناء المشارك في المبادرة، بإشراف محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والسيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق، موجها بعدم التصوير أثناء استلام الطلاب للملابس واحتياجاتهم.





وشهد السيد عبدالستار رئيس مركز ومدينة دسوق، وسامح داود مدير إدارة دسوق التعليمية، فعاليات مبادرة كساء وغطاء حياة كريمة بمدرسة أم المؤمنين، بحضور الدكتورة هناء نويجى وكيل إدارة دسوق التعليمية، لمساعدة الطلاب الغير قادرين اقتصاديا والأيتام مجانا وبدون أي مقابل.



ويعد المعرض هو الرابع عشر على مستوى الإدارة برئاسة المشاركة المجتمعية ، تحت إشراف أماني حمد، ووجيهة عبدالمعطي عياد، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، ويحتوى على كل احتياجات الطلاب والطالبات، منها 250 قطعة ملابس شتوي ، وأحذية وبطاطين بتبرعات من رئيس مجلس أمناء بالمدرسة، ابراهيم جمعة، لمساعدة الطلاب الغير قادرين اقتصاديا والأيتام مجانا.



جاء ذلك بحضور عبد الله سالم، التعليم الابتدائي، وهدى مصطفى، موجه التربية الاجتماعية، وجابر العادل، وزهير جاد الله، أعضاء مجلس امناء الادارة ، ومديرة المدرسة حنان دعبس، وصفاء الحرون، وخالد غانم، وكيلا المدرسة ، ومسئول المشاركة المجتمعية، بالمدرسة نجلاء ابو شوشه، و غاده الفقى، جيهان حمدي، وعدد من العاملين بالمدرسة.



وأشاد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بنوعية الملابس وجودتها، موجها الشكر لكل من شارك في المعرض من العاملين بالتعليم، ومجلس الامناء، والمتبرعين، مؤكداً أن الادارات التعليمية أقامت العديد من المعارض والحملات لتوفير الملابس ومستلزمات المدارس، والحقائب والاحذية، للطلاب المنتمين لأسر فقيرة أولى بالرعاية، وسوف تشهد عدد من الإدارات المزيد من المعارض.