هافيرتز يقود هجوم تشيلسى لمباراة مانشستر سيتى بالدورى الإنجليزى

كشف جراهام بوتر، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه مانشستر سيتي ضمن لقاءات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويقود كاي هافيرتز هجوم فريق تشيلسي في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: سيزار أزبلكويتا، تياجو سيلفا، كاليدو كوليبالي، مارتن كوكريلا.

وسط الملعب: دينيس زكريا، ماتيو كوفاسيتش، كريستيان بوليسيتش.

الهجوم: حكيم زياش، كاي هافيرتز، رحيم ستيرلينج.

فيما جاءت دكة البدلاء كالآتي: بيتينيلي، تشالوباه، هومفيريس، هال، تشكوميكا، كالاجير، جورجينو، هوتشينسون، بيير إيمريك أوباميانج.

تشكيل مانشستر سيتي لمباراة تشيلسي بالدوري الانجليزي



في حراسة المرمى: إديرسون موراليس.

خط الدفاع: كيل والكر، جون ستونز، ناثان آكي، جواو كانسيلو.

وسط الملعب: رودري، كيفن دي بروين، إلكاي جندوجان.

الهجوم: بيرناردو سيلفا، إرلينج هالاند، فيل فودين.

فيما جاءت دكة بدلاء مانشستر سيتي كالآتي: كيفن أورتيجا، كالفين فيليبس، جاك جريليتش، جوليان ألفاريز، جوميز، مانويل أكانجي، رياض محرز، كول بالمر، لويس.

ويرغب فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تقليص الفارق مع أرسنال المتصدر.

ويدخل فريق مانشستر سيتي هذا اللقاء، وسط معنويات متذبذبة أيضًا، بعدما تعادل مع إيفرتون بنتيجة 1-1، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب جراهام بوتر، لاستعادة نغمة الانتصارات في محاولة لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والاقتراب من المربع الذهبي رغم صعوبة الأمر.

وبشكل خاص، يسعى النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، لمواصلة التسجيل من أجل الاستمرار في الابتعاد بصدارة هدافي البريميرليج.

وعلى الجانب الآخر يتطلع فريق تشيلسي للعودة للانتصارات عقب التعادل في الجولة الماضية ضد فريق نوتنجهام فورست.

ويحتل مانشستر ستيي وصافة ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، فيما يأتي تشيلسي بالمركز العاشر برصيد 25 نقطة.