محاكمة البيلاروسى بيالياتسكى الحائز على جائزة نوبل للسلام

مثل البيلاروسي الحائز جائزة نوبل للسلام أليس بيالياتسكي أمام محكمة في مينسك الخميس في إطار ما يراه أنصاره حملة على مجموعة "فياسنا" الحقوقية التي أسسها.

أسس بيالياتسكي الذي نال مناصفة جائزة نوبل للسلام، "فياسنا" (الربيع) التي تعد أبرز مجموعة حقوقية في الدولة العام 1996.

وأفادت "فياسنا" على وسائل التواصل الاجتماعي أن بيالياتسكي ومساعديه فالنتين ستيفانوفيتش وفلاديمير لابكوفيتش مثلا في قفص الاتهام في قاعة المحكمة مع بدء جلسة الاستماع.

وسجن بيالياتسكي (60 عاما) ومساعداه بعد تظاهرات واسعة النطاق ضد النظام عام 2020 عندما أعلن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو فوزه في انتخابات اعتبرها المجتمع الدولي مزوّرة.

وبمساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نفّذ لوكاشينكو حملة أمنية ضد المعارضة فسجن معارضيه أو دفعهم إلى المنفى.

وسيعقب انطلاق محاكمة "فياسنا" سلسلة محاكمات لصحافيين مستقلين وستفيتلانا تيخانوفسكايا، زعيمة المعارضة المقيمة في المنفى.

ويقبع بيالياتسكي وستيفانوفيتش ولابكوفيتش في السجن منذ يوليو 2021، بعدما اتهموا في البداية بالتهرب الضريبي.

وذكرت "فياسنا" في نوفمبر أن الناشطين الحقوقيين يواجهون اتهامات حاليا بتهريب "كميات كبيرة من النقود" إلى بيلاروس لتمويل أنشطة المعارضة.

ويواجهون حاليا عقوبة بالسجن لمدة تراوح بين سبع سنوات و12 سنة.

ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة الاثنين عدد من موظفي "توت-باي" Tut.by، أكبر منصة إخبارية مستقلة في بيلاروس، بينهم رئيسة تحريرها مارينا زولوتوفا.

ويواجهون عدة اتهامات تشمل التهرّب الضريبي و"إثارة العداوة".

وصنفت المنصة في 2021 على أنها "متطرفة".

وفي اليوم نفسه، سيمثل الصحفي والناشط البيلاروسي- البولندي أندريه باجوبوت (49 عاما) أمام محكمة في مدينة غرودنو (غرب).