موعد عيد الأضحى 2023 والإجازات الرسمية لهذا العام الميلادى الجديد

موعد عيد الأضحى المبارك والأجازات الرسمية لهذا العام الميلادى الجديد 2023 من المواضيع التى ارتفعت معدلات البحث عنها عبر مؤشر البحث “جوجل”.

“الدستور” يرصد جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالى..

موعد عيد الأضحى المبارك 2023

الثلاثاء 27 من شهر يونيو المقبل، هو اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك حسب التوقعات التى أشار إليها معهد البحوث الفلكية من خلال تقرير نشره عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى.

وتستمر إجازة العيد حتى الخميس الموافق 29 من يونيو 2023 وتكون إجازة يوم وقفة عرفة يوم الإثنين 26 يونيو.

الإجازات الدينية للعام الميلادى الجديد 2023

إجازة عيد الفطر المبارك

وبحسب بيان المعهد القومى للبحوث الفلكية، فإن إجازة عيد الفطر المبارك، تبدأ الجمعة 21 إبريل وتنتهى السبت 22 إبريل 2023.

إجازة يوم وقفة عرفات

تكون اجازة وقفة عرفات يوم الإثنين الموافق 26 يونيو.

إجازة رأس السنة الهجرية 2023

تبدأ أجازة رأس السنة الهجرية 1445 يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو.

الإجازات الدينية المسيحية للعام الميلادى 2023

إجازة عيد الميلاد

تحل يوم السبت الموافق 7 يناير، وهى مناسبة دينية تستمر إجازتها ليوم واحد لجميع الموظفين فى الدولة والقطاع الخاص وهى اجازة مدفوعة الأجر.

2- إجازة عيد الفصح

توافق يوم الأحد 16 إبريل وهو إجازة مدفوعة الأجر .

باقى الإجازات الرسمية 2023

عيد الشرطة

وتحتفل مصر بعيد الشرطة فى 25 يناير من كل عام وهو يوم إجازة رسمية ويوافق هذا العام يوم الأربعاء

إجازة شم النسيم

الاحتفالات بأعياد شم النسيم من الأمور التى يهتم بها المصريون ويحصلون على يوم اجازة للاحتفال وهو يوافق 17 إبريل من كل عام

إجازة عيد تحرير سيناء

الاحتفال بعيد التحرير لسيناء يوافق يوم الثلاثاء 25 إبريل.

عيد العمال

فى الأول من مايو من كل عام، يحتفل المصريون والعالم بعيد العمال، ويحصل فيه جميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص على إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

ثورة 30 يونيو

يحتفل المصريون يوم 30 يونيو من كل عام بعيد الثورة المصرية التى قامت عام 2013 وهو يوافق الجمعة

23 يوليو

فى 23 من شهر يوليو يحتفل المصريون بعيد ثورة يوليو المجيدة التى حررت مصر من حكم الملك وادخلتها الحكم الجمهورى على يد الزعيم جمال عبد الناصر وهو أجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بقطاعات الدولة المختلفة .

عيد النصر

وفى يوم 6 أكتوبر من كل عام تحتفل مصر بذكر النصر على العدو الصهيونى وتحرير سيناء وعبور القناة وهو يوم إاجازة لجميع العاملين بالدولة.