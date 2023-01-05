الجمعة 06 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رامي صبري يكشف تفاصيل أغنية «حياتي مش تمام»

رامي صبري
رامي صبري

كشف الفنان رامي صبري، كواليس أغنية "حياتي مش تمام"، مؤكدًا أنها جاءت بعد تقديمه البوم "فارق معاك"، في 2019.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "سهرانين"، مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية on، أنه قرر أن ينتج لنفسه وذلك لأنه مل من شركات الإنتاج وطول فترة الانتظار، مؤكدًا أن تحدث مع الملحن عزيز الشافعي، وطلب منه أغنية ليقدمها من إنتاجه. 

وتابع أنه أرسل له الأغنية على "الواتس آب"، ولكنه شعر أنها لا تشببه ولكن طلب منه أن يتركها له لمدة أسبوع ليجربها، وبالفعل سجلها وطلب رأي والدته وزوجته وأصدقائه وأشادوا بها. 

وأكد أنه كان لديه مشكلة في كلمتي "مفتقدك بشدة"، و"خاصمت الشوارع"، وذلك لانه شعر أنهما من زمان ولكنه قرر تجربتهما.

رامى صبرى أغنية حياتي مش تمام شركات الإنتاج عزيز الشافعي كواليس إنتاج

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