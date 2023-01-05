رامي صبري يكشف تفاصيل أغنية «حياتي مش تمام»

كشف الفنان رامي صبري، كواليس أغنية "حياتي مش تمام"، مؤكدًا أنها جاءت بعد تقديمه البوم "فارق معاك"، في 2019.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "سهرانين"، مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية on، أنه قرر أن ينتج لنفسه وذلك لأنه مل من شركات الإنتاج وطول فترة الانتظار، مؤكدًا أن تحدث مع الملحن عزيز الشافعي، وطلب منه أغنية ليقدمها من إنتاجه.

وتابع أنه أرسل له الأغنية على "الواتس آب"، ولكنه شعر أنها لا تشببه ولكن طلب منه أن يتركها له لمدة أسبوع ليجربها، وبالفعل سجلها وطلب رأي والدته وزوجته وأصدقائه وأشادوا بها.

وأكد أنه كان لديه مشكلة في كلمتي "مفتقدك بشدة"، و"خاصمت الشوارع"، وذلك لانه شعر أنهما من زمان ولكنه قرر تجربتهما.