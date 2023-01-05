الكنيسة البيزنطية تحتفل ببرامون عيد الغطاس وعيد القديسة سنكليتيكي

تحتفل الكنيسة البيزنطية، اليوم الخميس، بحلول برامون عيد الغطاس.

وقالت الكنيسة في عظتها الاحتفالية بتلك المناسبة: "تحتفل الكنيسة بعيد الغطاس المجيد لما فيه من أحداث هامة وإعلانات إلهيه تخص خلاصنا. ولعل أول كل هذا ظهور الله المثلث الأقلنيم وقت عماد السيد المسيح.. لذلك يطلق علي هذا العيد (عيد الظهور الإلهي).. فالآب ينادي قائلًا عن الرب يسوع وهو في الماء "هذا هو أبني الحبيب الذي به سررت" (متى 3: 17)، بينما الروح القدس يحل في شكل حمامة مستقرًا علي السيد المسيح ليعلن أنه المخلص الذي أتي لخلاص العالم بصنع الفداء العجيب.

ويقول في ذلك القديس أوغسطينوس: "بجوار نهر الأردن ننظر ونتأمل المنظر الإلهي الموضوع أمامنا.. فلقد أعلن لنا إلهنا نفسه عن نفسه بكونه ثالوث في واحد.. أي ثلاثة أقانيم في طبيعة إلهية واحدة".

كما تحتفل الكنيسة بعيد القديسة سنكليتيكي، التي مارست البارّة سنكليتيكي الحياة الرهبانيّة في مصر. وكانت للنساء ما كان انطونيوس الكبير للرجال، قدوة الزهد وقهر الذات والحياة في الله وانتقلت إلى الحياة الأبديّة في منتصف القرن الرابع.