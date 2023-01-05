الجمعة 06 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة البيزنطية تحتفل ببرامون عيد الغطاس وعيد القديسة سنكليتيكي

كنيسة
كنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية، اليوم الخميس، بحلول برامون عيد الغطاس.

وقالت الكنيسة في عظتها الاحتفالية بتلك المناسبة: "تحتفل الكنيسة بعيد الغطاس المجيد لما فيه من أحداث هامة وإعلانات إلهيه تخص خلاصنا. ولعل أول كل هذا ظهور الله المثلث الأقلنيم وقت عماد السيد المسيح.. لذلك يطلق علي هذا العيد (عيد الظهور الإلهي).. فالآب ينادي قائلًا عن الرب يسوع وهو في الماء "هذا هو أبني الحبيب الذي به سررت" (متى 3: 17)، بينما الروح القدس  يحل في شكل حمامة مستقرًا علي السيد المسيح ليعلن أنه المخلص الذي أتي لخلاص العالم بصنع الفداء العجيب. 

ويقول في ذلك القديس أوغسطينوس: "بجوار نهر الأردن ننظر ونتأمل المنظر الإلهي الموضوع أمامنا.. فلقد أعلن لنا إلهنا نفسه عن نفسه بكونه ثالوث في واحد.. أي ثلاثة أقانيم في طبيعة إلهية واحدة".

كما تحتفل الكنيسة بعيد القديسة سنكليتيكي، التي مارست البارّة سنكليتيكي الحياة الرهبانيّة في مصر. وكانت للنساء ما كان انطونيوس الكبير للرجال، قدوة الزهد وقهر الذات والحياة في الله وانتقلت إلى الحياة الأبديّة في منتصف القرن الرابع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

بداية الترم الثاني 2023 وموعد إجازة نصف العام

أسعار الزيت والسكر فى التموين لشهر يناير 2023

تبدأ 10 يونيو.. موعد امتحانات الثانوية العامة ونظام الامتحانات 2023

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 وباقي الإجازات الرسمية في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن.. سعر عيار 24 يصل إلى 1977 جنيها

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

د هند جاد

«أوراق الورد».. على مسرح النسيان..

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية « 2-3 »

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

«بابا نويل» وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى