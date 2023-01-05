ضبط صاحب مخزن حجب 11 طن سلع غذائية عن التداول بالجيزة

ضبط رجال مباحث التموين بالجيزة صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية لقيامه بتجميع 11 طن سلع غذائية لحجبها عن التداول وبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة لقيامة بتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية داخل المخزن لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة فى الجيزة.

وبتفتيش المخزن عثر بداخلة على "5 طن أرز أبيض "عينى"، 5.066 طن "مكرونة - سكر حر - عسل أسود"، 1.200 طن دقيق أبيض "عينى"، 672 لتر زيت طعام بدون مستندات معبأة داخل عبوات.

وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات وتخزينها لحجبها عن التداول الأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.