الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يهنئ «أشرف عطية» بجائزة أفضل محافظ عربي 2021-2022

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وأحد أبناء محافظة بورسعيد، لحصوله على جائزة أفضل محافظ عربي خلال مسابقة التميز الحكومي لعام 2021-2022.

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بهذا الإنجاز الذي حققه أحد أبناء محافظة بورسعيد، وأحد رجال القوات المسلحة، والذي ينم عن مجهود وعمل متواصل من أجل الارتقاء بمحافظة أسوان وظهورها بأفضل صورة، متمنيا للواء أشرف عطية استمرار التقدم و تحقيق مزيد من الإنجازات.

وأقيم اليوم الخميس، بمقر جامعة الدول العربية، حفل تكريم الفائزين في جائزة التميز الحكومي العربي، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

الجائزة أطلقتها حكومة دولة الإمارات في العام 2019، بالشراكة مع جامعة الدول العربية ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بهدف الإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الدول العربية.

شهد الحفل -الذي يشارك فيه محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، وأحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، وممثلون عن حكومات عربية عدة- تكريم الفائزين في 15 فئة تنقسم بين الجوائز المؤسسية والجوائز الفردية، لتغطي كافة جوانب العمل الحكومي العربي.

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