الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«شمس الجمهورية الجديدة تشرق جنوبا».. الصعيد أصبح نقطة مهمة للتنمية المستدامة

الصعيد
الصعيد

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن شمس الجمهورية الجديدة، تشرق كل يوم على مد الصعيد، بعدما أصبح الصعيد على خريطة التنمية المصرية بشكل مكثف.

وأضاف خلال لقاء له عبر برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الصعيد أصبح نقطة مهمة للتنمية المستدامة والمشروعات العملاقة، لافتا إلى أن الدولة المصرية بقياداتها السياسية أولت اهتماما كبيرا لتنمية الصعيد وتخطت التكلفة تريليون جنيه على مدار 8 سنوات من العمل.

وأوضح أن الرئيس السيسي زار الصعيد على مدار 8 سنوات أكثر من 18 مرة، قائلا: "هناك حراك مستمر من قيادات الدولة المصرية لوضع الصعيد على خريطة التنمية، وجعل الصعيد نقطة جذب للاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، مثل مارأينا في محافظة بني سويف من استثمارات عملاقة من شركات عملاقة وإنشاء مصانع كبيرة داخلها.

وتابع أن الصعيد كان له نصيب كبير في المشروعات العملاقة مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومحطة الكهرباء في بني سويف، وقناطر أسيوط الجديدة، وغيرها من المشروعات التي تخدم كل شبر في أرض مصر، مؤكدا أن الصعيد يحتل مكانة مرموقة الآن في إحداث تنمية شاملة.

وأكد جمال رائف الكاتب الصحفي أن الدولة أولت اهتماما كبيرا ليس فقط بالمشروعات القومية، بل بالمشروعات التي تبني الإنسان، من مستشفيات وجامعات ومراكز شباب ومراكز ثقافية، ومدارس وغيرها من الخدمات.

8 سنوات الجمهورية الجديدة تنمية مستدامة الريف مشروعات قومية

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