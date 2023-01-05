الخميس 05 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بقتل رئيس جمعية خيرية بالشرقية

جريدة الدستور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية القبض على المتهم بقتل رئيس جمعية خيرية داخل مقر الجمعية بنطاق مدينة فاقوس، لسرقته.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة فاقوس، يفيد ببلاغ من ربة منزل بعثورها على جثة شقيقها جثة هامدة داخل مقر جمعية خيرية يعمل رئيسا لها بنطاق مدينة فاقوس.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث بقسم شرطة فاقوس إلى موقع البلاغ لإجراء الفحوصات والتحريات اللازمة، وتبيّن العثور على جثمان "ياسر إ م"، 65 عامًا، رئيس جمعية خيرية بمدينة فاقوس، جثة هامدة بادعاء حادث شنق بحبل.

وتبيّن من التحريات الأولية أن المتوفى متولى أعمال جمعية خيرية بمدينة فاقوس، ويعود لمنزله بعد الانتهاء من عمله ليلا، وليلة الحادث تأخر عن موعده المعهود عنه، فذهب أحد أفراد أسرته للاطمئنان عليه فوجده جثة هامدة ومشنوقا بحبل، تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإجراء المعاينة اللازمة، وأمرت بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثمان وإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فيهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية حول الحادث من عدمه.

وتبيّن من التحريات الأولية وجود شبهة في الوفاة وقيام (م ع، 23 عامًا، عاطل مقيم بأبوكبير بارتكاب الواقعة، وقيامه بسرقة المجني عليه، وتم التحفظ على المتهم، وجارٍ مناقشته حول الواقعة وإخطار النيابة العامة. 

بمديرية أمن الشرقية قتل رئيس جمعية خيرية مدينة فاقوس

رئيس التحرير

وائل لطفي

قط الحكومة الذى يجب أن يأكل الفئران!

الأكثر قراءة

رفضت تشتغل خدامة.. عامل ينهى حياة شقيقته بطعنة فى القلب بالهرم

السفير الصينى بالقاهرة: نعتزم استيراد المزيد من المنتجات المصرية قريبًا

العثور على جثة مجهولة الهوية لمسن فى محيط مسجد السيدة زينب

وزير التموين: معارض «أهلًا رمضان» تستمر حتى نهاية أبريل

إنجاز جديد.. 20% تراجعًا فى واردات مصر من السلع الزراعية

لجنة التظلمات تقرر إلغاء قرار التصديق على اجتماع عمومية أجواء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة ... صوت و صورة و رؤية ( 2-3 )

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

"بابا نويل" وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٣»

ماجد حبته

مكتبة على مياه بورسعيد

محمد العسيري

ملايين تامر حسنى

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى