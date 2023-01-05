الخميس 05 يناير 2023
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كيف تحولت «سوهاج الجديدة» من صحراء لمدينة متكاملة تجذب السكان؟

جريدة الدستور

تحدث الدكتور سعيد حسنين، استشاري التخطيط العمراني، عن مدينة سوهاج الجديدة، والتي تحولت من صحراء لمدينة متكاملة تجذب السكان، مؤكدا أنها ستتحمل حتى 2050 مليون ونصف مواطن.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن سوهاج الجديدة تم تجهيزها على أكمل مستوى، حيث توفير العديد من الخدمات والمرافق، وتساهم ايضا في التقليل من الهجوم على الأراضي الزراعية.

وأضاف أنه تم توفير العديد من المصانع والتي بدأ العمل بها فعليا، وتوفير السكن للعاملين بالمصانع، لافتا إلى أنها رغم كونها مدينة من الجيل الثالث إلا أنها تم تجهيزها تكنولوجيا لمواكبة التغيرات ومدن الجيل الرابع.

وأوضح أن أهم ما يميزها هو توفر أشكال عديدة ومتنوعة سكنية، تتناسب مع جميع الفئات المجتمعية الموجودة بسوهاج ومحافظات الجنوب، مشيرا إلى أن اهتمام الدولة المصرية بتوفير التكنولوجيا وتطبيقها بمدينة سوهاج الجديدة، يأتي في جميع أركان الخدمات المتوفرة داخل المدينة، من تجارة ومصالح حكومية وغيرها.

وتابع أنه تم ربط مدينة سوهاج الجديدة بسوهاج القديمة، تكنولوجيا، حتى تصبح مدينة ذكية وربط جميع سكانها بما يدور حولها، في جميع مجالات وقطاعات ومناحي الحياة، مؤكدا أن هناك ذكاء من الدولة من حيث التخطيط والتنفيذ.

افتتاح مدينة سوهاج الجديدة صحراء مدينة متكاملة الرئيس السيسي

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