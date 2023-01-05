الخميس 05 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

10 قتلى بغرق قارب في نهر بشمال نيجيريا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي عشرة أشخاص على الأقلّ مصرعهم ولا يزال هناك عشرة آخرون في عداد المفقودين إثر انشطار قارب كان محمّلاً بحوالى 100 راكب وغرقه في نهر بشمال نيجيريا الأربعاء، بحسب ما أفاد مسؤول محلي.

وقال المسؤول المحلّي بيلو كوكو: «إنّ القارب المتهالك انشطر إلى شطرين عند اقترابه من قرية ساماناجي في منطقة كوكو بيس».

وأضاف: «أنّ القارب كان محمّلاً بأكثر بكثير من طاقته».

وتابع: «انتشلنا جثث عشرة ركاب بمساعدة غوّاصين محليين وما زلنا نبحث عن عشرة آخرين».

ورجّح المسؤول أن يكون هؤلاء المفقودون «قد قضوا غرقاً إذا ما أخذنا في الاعتبار عدد الساعات التي قضوها في النهر».

وأكّد أنّه تمّ إنقاذ بقيّة الركاب وعددهم أكثر من 80 شخصاً.

وتعذّر في الحال الاتّصال بالسلطات الفدرالية أو بسلطات الولاية لمزيد من التفاصيل. 

وغالباً ما تشهد نيجيريا حوادث قوارب تنجم في أكثر الأحيان عن حمولاتها الزائدة أو السرعة المفرطة أو قلّة الصيانة أو عدم الامتثال لقواعد الملاحة.

 

غرق قارب نيجيريا مقتل 10 أشخاص على الأقل انشطار المركب قرية ساماناجي منطقة كوكو بيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

قط الحكومة الذى يجب أن يأكل الفئران!

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: قطاع الأعمال العام ركيزة رئيسية فى النهوض بقطاع الصناعة

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

السجن 3 سنوات ونصف للعقل المدبّر لفضيحة الرشاوى في الجامعات الأمريكية

اليوم.. محاكمة 13 متهمًا في «رشوة جامعة دمنهور»

البنك المركزي الصيني يعلن تطبيق سياسة نقدية فعالة لإنعاش الاقتصاد في 2023

ضبط 266 مخالفة مرورية وتحصيل 43 ألف جنيه غرامات في الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة ... صوت و صورة و رؤية ( 2-3 )

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

"بابا نويل" وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٣»

ماجد حبته

مكتبة على مياه بورسعيد

محمد العسيري

ملايين تامر حسنى

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى