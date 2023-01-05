دورى القسم الثانى.. القناة يواجه النصر والإنتاج الحربى يستضيف السكة الحديد

تقام اليوم 7 مباريات في الأسبوع الثالث عشر للمجموعة الثانية في دوري القسم الثاني، حيث يستضيف القناة المتصدر برصيد 28 نقطة بقيادة محمد حليم فريق النصر الرابع عشر برصيد 11 نقطة بقيادة طارق السيد.

وخسر القناة مباراتين متتاليتين أمام وادي دجلة والسكة الحديد ويسعى للعودة للانتصارات ومواصلة الانفراد بقمة المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن إف سي زد الذي فاز أمس على منتخب السويس بهدفين نظيفين وفي نفس الوقت يسعى النصر لمواصلة انتصاراته بعد فوزه على الترسانة في الجولة الماضية .

ويحل السكة الحديد الثالث برصيد 25 نقطة بقيادة أمير عزمي مجاهد ضيفا على الانتاج الحربي الحادي عشر برصيد 13 نقطة ويسعى السكة الحديد لمواصلة انتصاراته بعدما حقق 6 انتصارات متتالية بينما يسعى الانتاج الحربي لتعويض هزيمته الأخيرة أمام وادي دجلة .

ويستضيف بورتو السويس التاسع برصيد 14 نقطة بقيادة أشرف توفيق فريق وادي دجلة الرابع برصيد 25 نقطة بقيادة الكرواتي إيجور وحقق وادي دجلة انتصارين متتاليين على القناة والانتاج الحربي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 28 في حين يسعى بورتو السويس لتعويض هزيمته في الجولة الماضية أمام منتخب السويس .

ويحل الاتصالات الخامس برصيد 19 نقطة بقيادة جمعة مشهور ضيفا على مستقبل وطن الخامس عشر برصيد 8 نقاط ويسعى الاتصالات لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في أخر 4 مباريات .

ويستضيف الترسانة السادس برصيد 19 نقطة بقيادة خالد عيد فريق الإعلاميين الأخير برصيد 5 نقاط في مباراة يسعى خلالها الترسانة للعودة للانتصارات بعدما خسر أخر مباراتين أمام السكة الحديد والنصر .

ويستضيف العبور العاشر برصيد 14 نقطة فريق كهرباء الإسماعيلية الثالث عشر برصيد 11 نقطة .. ويحل بتروجت الثامن برصيد 15 نقطة بقيادة السيد عيد ضيفا على إيسترن كومباني الثاني عشر برصيد 12 نقطة بقيادة محمد صلاح .