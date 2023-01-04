الخميس 05 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«الدستور» ينفرد بجدول أعمال الجمعية العمومية لاتحاد الكرة (مستند)

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

أرسل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاد يوم الاثنين المقبل إلى الأندية المدعوة لحضور الاجتماع.

وجاء خطاب اتحاد الكرة المرسل للأندية والمتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية كالتالي:
استنادا إلى لائحة النظام الأساسي للإتحاد المصري لكرة القدم قرر الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الدعوة لعقد اجتماع
الجمعية العمومية العادية للإتحاد ۲۰۲۱ / ۲۰۲۲ وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الاثنين الموافق
۲۰۲۳/۱/۹ بمقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة ٦ أكتوبر للنظر في جدول الأعمال التالي:

التصديق علي محضر الاجتماع السابق

٢- تعيين ( ٣ ) اعضاء للمشاركة في تدوين محضر الاجتماع.

اعتماد خطة الاتحاد القائم بتنفيذها من خلال اجتماعات مجلس الادارة .

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل قصيرة الأجل / طويلة
الأجل ، وتقرير مراقب الحسابات.
(إن وجد ).

ه اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة

٦- النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي للإتحاد
تعيين مدققي حسابات مستقلين فور اقتراح مجلس الإدارة مراجعة .

الموافقة علي اقتراح مجلس الإدارة بخصوص اشتراكات العضوية العاملة والمنتسبة ( القسم الأول ۱۰۰۰ ج – القسم
الثاني ٥٠٠ ج – القسم الثالث ٢٥٠ ج – القسم الرابع ۱۰۰ ج ).

فصل عضو بهيئة بالإتحاد المصري لكرة القدم
۱۰ – قبول العضوية ( أندية جديدة ).

( إن وجد )

علما بأن الاجتماع سيكون صحيحاً ) بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية وفقا للبند رقم ۲۸ من لائحة

النظام الأساسي ) وسوف ترسل الدعوة والمستندات بالبريد المسجل طبقاً لما هو محدد باللائحة وفي حالة عدم اكتمال
النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لليوم التالي في نفس الموعد والمكان.
نامل مشاركة ناديكم في ذلك الاجتماع مع عدم تخلف مندوبكم عن الحضور
هذا ونذكر سيادتكم بسرعة موافاتنا باستمارة تفويض المندوب بالبريد السريع أو أن تسلم باليد بمقر الاتحاد يشترط أن يكون رئيس
النادي فإذا لم يتوفر يمثل النادي عضو مجلس إدارة ) في موعد أقصاه يوم الاثنين ۲۰۲۳/۱/۲ الساعة الرابعة مساء حتى يسمح
له بحضور الاجتماع علماً بأنه سوف لا تقبل أي استمارة ترسل بعد الموعد المحدد بعالية ( ۲۰۲۳/۱/۲ )

جمال علام اجتماع الجمعية العمومية اتحاد الكرة

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وائل لطفي

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