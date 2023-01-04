سجل إصابات يعقوبو يهدد انضمامه إلى الأهلى

يبدو أن صفقة انتقال الغاني عبدالعزيز يعقوبو مهاجم ريو آفي البرتغالي إلى صفوف الأهلي، قد اقتربت من الفشل وعدم الإتمام بسبب تعثر اللاعب في اجتياز الفحص الطبي.

وخضع يعقوبو للفحص الطبي 3 مرات على مدار اليوم الأربعاء، ولم ينجح في اجتياز الفحص الطبي مرتين في انتظار نتيجة الفحص الثالث خلال الساعات المقبلة.

وجاءت نتيجة الفحص الطبي الأول وكذلك الثاني غير مُرضٍ بالنسبة لمسئولي الأهلي، ليخضع اللاعب لفحص ثالث سيحدد موقفه بشأن توقيع العقود وانضمامه رسميًا من عدمه.

واستقرت إدارة الأهلي على مراجعة الفحوصات الطبية، خوفًا من وجود إصابات مزمنة خاصةً أن اللاعب عانى من كثرة الإصابات التي أبعدته لفترات طويلة من قبل.

وسبق أن عانى عبدالعزيز يعقوبو من الإصابة بتمزق في أربطة الركبة يوم 15 مايو 2019 وتحديدًا قبل مباراة فيتوريا جيماريش ضد موريرينسي بالدوري البرتغالي التي أقيمت يوم 19 مايو 2019.

وغاب اللاعب لمدة 443 يومًا حتى 31 يونيو 2020.

وتعرض المهاجم الغاني مجددًا لإصابة لم يُعلن عنها يوم 12 يوليو 2021، وتسببت هذه الإصابة في فشل انتقاله إلى صفوف كاراباج الأذربيجاني بعد فشل اجتيازه الفحص الطبي قبل بداية موسم 2021-2022.

وغاب يعقوبو لمدة 20 يومًا قبل أن يعود في أغسطس 2021 ويشارك في الموسم الإعدادي مع ريو آفي قبل انطلاق الموسم.