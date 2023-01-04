الخميس 05 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سجل إصابات يعقوبو يهدد انضمامه إلى الأهلى

عبد العزيز يعقوبو
عبد العزيز يعقوبو

يبدو أن صفقة انتقال الغاني عبدالعزيز يعقوبو مهاجم ريو آفي البرتغالي إلى صفوف الأهلي، قد اقتربت من الفشل وعدم الإتمام بسبب تعثر اللاعب في اجتياز الفحص الطبي.

وخضع يعقوبو للفحص الطبي 3 مرات على مدار اليوم الأربعاء، ولم ينجح في اجتياز الفحص الطبي مرتين في انتظار نتيجة الفحص الثالث خلال الساعات المقبلة.

وجاءت نتيجة الفحص الطبي الأول وكذلك الثاني غير مُرضٍ بالنسبة لمسئولي الأهلي، ليخضع اللاعب لفحص ثالث سيحدد موقفه بشأن توقيع العقود وانضمامه رسميًا من عدمه.

واستقرت إدارة الأهلي على مراجعة الفحوصات الطبية، خوفًا من وجود إصابات مزمنة خاصةً أن اللاعب عانى من كثرة الإصابات التي أبعدته لفترات طويلة من قبل.

وسبق أن عانى عبدالعزيز يعقوبو من الإصابة بتمزق في أربطة الركبة يوم 15 مايو 2019 وتحديدًا قبل مباراة فيتوريا جيماريش ضد موريرينسي بالدوري البرتغالي التي أقيمت يوم 19 مايو 2019.

وغاب اللاعب لمدة 443 يومًا حتى 31 يونيو 2020.

وتعرض المهاجم الغاني مجددًا لإصابة لم يُعلن عنها يوم 12 يوليو 2021، وتسببت هذه الإصابة في فشل انتقاله إلى صفوف كاراباج الأذربيجاني بعد فشل اجتيازه الفحص الطبي قبل بداية موسم 2021-2022.

وغاب يعقوبو لمدة 20 يومًا قبل أن يعود في أغسطس 2021 ويشارك في الموسم الإعدادي مع ريو آفي قبل انطلاق الموسم.

 

عبد العزيز يعقوبو الاهلى الدورى المصرى اخبار الدوري المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

قط الحكومة الذى يجب أن يأكل الفئران!

الأكثر قراءة

رسائل المواطنين للرئيس السيسى قبل زيارته سوهاج: الصعيد بُكرة فى عيد

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

مع دفء شتاء أوروبا 2023.. تراجع أسعار الغاز الأوروبى إلى أدنى مستوياته

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

4.1 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السويس خلال ديسمبر 2022

مع مُطالبات بتزويدها بالدبابات.. أوكرانيا تُحذر ألمانيا من ويلات الحرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة ... صوت و صورة و رؤية ( 2-3 )

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

"بابا نويل" وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٣»

ماجد حبته

مكتبة على مياه بورسعيد

محمد العسيري

ملايين تامر حسنى

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى