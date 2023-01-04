حبس شاب بتهمة التحرش بطفلة بمنطقة المثلث فى حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحرش بطفلة بمنطقة المثلث بمدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة، كما طلبت تحريات المباحث التكميلية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم البالغ من العمر 22 سنة جار الضحية والتى تبلغ من العمر 12 سنة بنفس العقار حاول تجريدها من ملابسها والتحرش بها داخل العقار بينما حاولت الطفلة الهروب منه، ثم أبلغت أسرتها.

وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من والد طفلة يتهم فيه جارهم بالتحرش بنجلته، وتم ضبط الشاب، وحُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.