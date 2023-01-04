استلام 6560 تابلت لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن استلام مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ 6560 تابلت كدفعة ثانية، ل 3 إدارات تعليمية، منهم 2720 تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بإدارة سيدي سالم، و 1024 تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بإدارة فوه، و 2834 تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بإدارة بيلا التعليمية، مؤكداً أن المديرية استلمت 20 ألف و500 تابلت بالمرحلة الأولى، ليكون عدد التابلت التي استلمتها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، حتى الآن، 27 ألف و60 تابلت، لجميع الادارات التعليمية.

وشهد محمد عبدالله، وكيل الوزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تسلم الدفعة الثانية من أجهزة التابلت، إلى الإدارات التعليمية، بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل المديرية، ومصطفى مرعى مدير عام التعليم العام، ووائل لطفي، مدير التعليم الثانوي بالمديرية ،ومحمد عتمان، مدير إدارة التوريدات بالمديرية، ودكتور عادل حجاج، مدير إدارة بيلا التعليمية، و فتحي لاشين وكيل إدارة سيدى سالم التعليمية، وهانى حمدان مدير غرفة عمليات المديرية، وجاري التوزيع على المدارس الثانوية العامة بالإدارات التعليمية الثلاثة، وسيتم تسليم طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي العام فورًا، وسيؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالإدارات التعليمية الثلاثة" فوه وبيلا وسيدي سالم"، امتحانات الفصل الدراسي الأول ورقياً.



وكانت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ قد أرسلت خطابًا رسميًا إلى جميع الإدارات التعليمية التابعة لها، بشأن مواعيد اختبارات تجريبية لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى وضرورة عقدها بتوقيتات ثابتة وتكون على مستوى المديرية.

ونوهت مديرية التربية والتعليم خلال خطابها الموجه إلى جميع الإدارات التعليمية التابعة لها، على ضرورة حضور جميع طلاب الصف الأول والثانى الثانوى فى مواعيد الاختبارات التجريبية والتنبيه عليهم بإحضار أجهزة التابلت وشحنها وتحديثها، تنفيذا للتوجيهات السابقة.

وجاءت مواعيد الاختبارات التجريبية لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى، كما أعلنتها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فعقد اليوم الأربعاء الموافق 4 يناير 2023، اختبار تجريبي للصف الأول الثانوي على مستوى المديرية، عقب إجراء الإدارات التعليمية اختبارات خاصة بها، ويعقد غدا الخميس الموافق 5 يناير 2023، اختبار تجريبي للصف الثاني الثانوي بقسميه العلمي والأدبي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، وكانت كل إدارة تعليمية أجرت اختبارات تجريبية خاصة بها للطلاب.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في خطابها المرسل للإدارات التعليمية ،أنه يجب حصر كافة المشاكل الخاصة بأكواد طلاب الصف الأول والثانى الثانوى داخل المدارس في الملف المرفق بعنوان (مشكلات أكواد طلبة)، وتجميع كافة المشاكل الخاصة بعقد الامتحانات داخل المدارس في الملف المرفق بعنوان (مشاكل اختبار الكتروني) ويتم تجميع كل المشاكل الخاصة بالمدارس في قسم التطوير التكنولوجى بالإدارة وذلك فور انتهاء الامتحان التجريبي، مشدداً على سرعة إرسال الملفات الخاصة بمشاكل الأكواد ومشاكل الاختبار فور الانتهاء من الامتحان وفقاً للنماذج المرسلة إلى مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية حتى يتم إرسالها للوزارة، ويتم إرسالها من خلال قسم التطوير التكنولوجى، لتفادي أي أخطاء أو مشكلات تظهر قبل بداية الامتحان الخاص بالفصل الدراسي الأول، علما بأنه هذا الامتحان التجريبي هو الأول من نوعه يجرى على مستوى الإدارات والمديرية منذ تطبيق نظام التابلت على مستوى الجمهورية.