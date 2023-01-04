الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إلقاء 100 ألف زريعة من أسماك مبروك الحشائش فى نهر النيل

زريعة
زريعة

شهد جهاز تنمية البحيرات عملية إلقاء 100 ألف من زريعة أسماك مبروك الحشائش من مفرخ صان الحجر السمكي بمحافظة الشرقية، بحضور المهندس خالد حسانين مدير عام الإدارة العامة للمفرخات والزريعة، والمهندس عبدالعزيز مروان رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بدمياط، والمهندس متولي المريشي مدير مفرخ صان الحجر السمكي، والأستاذ صالح أبوشنب رئيس جمعية صائدي الأسماك بالشرقية، والأستاذ عبدالفتاح عبدالنبي شيخ صيادي الشرقية، والأستاذ محمد عسكر رئيس مكتب مصايد الزقازيق.

تأتي عملية الإلقاء في نهر النيل بهدف تنمية المصايد الطبيعية ومنها نهر النيل، وزيادة المخزونات السمكية، حيث تعد أسماك مبروك الحشائش من الأسماك التي تستخدم للمقاومة البيولوجية في المسطح المائي.

وصرح اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بأن تحقيق التنمية المستدامة في مجال المصايد الطبيعية هو إحدى خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ضمن استراتيجية مصر 2030، وأضاف أن عملية إلقاء الأسماك في نهر النيل ستنعكس آثارها على الاقتصاد القومي خاصًة ما يتعلق بالأمن الغذائي، نظرًا لما ستحققه من وفرة إنتاجية كبيرة في الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتي، ويسد احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني، فضلًا عن إتاحة فرص عمل للصيادين.

فيما أكد حسانين أن جهاز حماية وتنمية البحيرات كان قد تبنى تنفيذ عدة إجراءات نحو تنمية المصايد الطبيعية سواء في نهر النيل أو البحيرات الشمالية على مدار السنة الماضية، حيث قام بإلقاء 15 مليون زريعة بلطي في بحيرة السد العالي، وكذلك إلقاء مليون زريعة طوبار بمسطحات الريان بالفيوم، وإلقاء 2136 من أمهات أسماك موسى ببحيرة قارون، لافتًا إلى أن زريعة مبروك الحشائش التي تم إلقاؤها أمس بمدينة منيا القمح، هدفها تحقيق المقاومة البيولوجية للحشائش الموجودة بمياه نهر النيل، وبالتالي تسهيل حركة المياه في مجرى النيل بما يعزز من التنمية وإنتاج أسماك ذات جودة عالية.

القاء يواكيم لوف الف زريعة أسماك مبروك الحشائش نهر

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