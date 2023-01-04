بالتزامن مع مبادرة المتحدة.. كيف تقلع عن إدمان القهوة والكافيين؟

نحن نحب القهوة، وكثيرا ما نقول بأنها "حضن في فنجان"، كما أننا نحب الصودا، ونحب الشاي "العادي وليس الأخضر الأكثر صحة في الأساس"، كلنا نحب الكافيين، فهو النشوة ويزيد طاقتنا مما يجعلنا أكثر إبداعًا وإنتاجية، وكثير من الناس مدمنون على الشاي والقهوة، فالنشوة تجعلهم يشعرون بأنهم أكثر إنتاجية وبشكل عام أفضل.

هذا الإدمان على الرغم من أنه غير صحي لأنه بعد فترة يبدأ الكافيين في التأثير على جسمك، فكثير من الناس لا يستطيعون النوم بعد تناول القهوة لأنها تجعل عقولهم متقلبة، والقهوة أيضًا تسبب الجفاف الشديد وتجعل جسمك يفقد السوائل، وتسبب أيضًا ظهور حب الشباب لدى الكثير من الناس.

للقهوة مزايا أيضًا، لكن القليل جدًا من أي شيء يمكن أن يكون ضارًا، وعملًا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتوعية بمخاطر الإدمان، فبحسب موقع “tattvaspa”، إليك بعض النصائح التي يمكنك من خلالها التخلص من هذا الإدمان وتقليل الآثار الضارة للكافيين على جسمك.

شرب الماء

اشرب ضعف كمية الماء بعد القهوة، فإذا كنت تتناول كوبًا واحدًا من القهوة، فاتبعه بكوبين من الماء بعده، وتأكد من أنك تحافظ على رطوبتك بقدر ما تستطيع، فاجعلها قاعدتك: 1 حصة من القهوة = حصتين من الماء.

مشروبات بديلة



لدى بعض الأشخاص عادة احتساء المشروبات الساخنة أثناء العمل، فقلل من احتساء القهوة والشاي وانتقل إلى الشاي الأخضر، وهناك الكثير من الخيارات المتاحة في السوق مثل شاي الفراولة وشاي البابونج وشاي الليمون والتي يمكنك تناولها بخلاف القهوة، فهي ليست أكثر صحة فحسب، بل إنها تعمل أيضًا على التخلص من السموم.

النوم بشكل كاف

لا تستخدم القهوة كبديل للنوم، فكثير من الناس يفعلون ذلك، ولا يحصلون على قسط كافٍ من النوم وكبديل يشربون القهوة ليبقوا مستيقظين، لكن القهوة ليست بديلاً عن النوم، فإذا كنت تنام بشكل كافٍ، فلن تحتاج إلى الكثير من القهوة.

أكل التفاح

أظهرت الأبحاث أن التفاح أكثر فعالية في إبقاء الشخص مستيقظًا من القهوة، فاستبدل قهوتك السوداء بالتفاح كل يوم، كما أنه سيجعل بشرتك متوهجة.



استبدل الصودا بعصائر الفاكهة

جرب شرب العصائر كلما شعرت بالعطش بدلًا من فتح علبة الصودا، فالصودا بما في ذلك الدايت صودا ضارة جدا لجسمك، ليس فقط لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر ولكن أيضا تحتوي على مكونات تؤثر على جسمك بطرق سلبية.

تناول طعامًا جيدًا

اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا، حيث إن هذا سيقلل من الرغبة في تناول الكافيين.

القهوة والشاي والصودا رائعة ولكن جرعة زائدة منها يمكن أن تكون ضارة جدًا لجسمك، ويمكن أن تجعلك تندم على الكافيين على المدى الطويل، فانتقل إلى الخيارات الصحية، وتذكر أن الإدمان سيء.