«لا للمخدرات».. كيف يؤثر التعاطي على كبار السن بصورة سلبية؟

رغم أن تعاطي المخدرات ينخفض ​​عادةً بعد سن الرشد، لكن يوجد ما يقرب من مليون شخص تتعدى أعمارهم الـ 65 عامًا مصابين باضطراب تعاطي المخدرات، كما ورد في بيانات رسمية عام 2018، بينما اختلف العدد الإجمالي لدخول أصحاب اضطراب تعاطي المخدرات إلى مرافق العلاج بين عامي 2000 و 2012 اختلافًا طفيفًا، زادت نسبة قبول كبار السن من 3.4٪ إلى 7.0٪ خلال هذا التوقيت.

وحرصا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الحفاظ على صحة المواطنين، فقد أطلقت مبادرة "لا للمخدرات" تدعو فيها للحد من التعاطى وتعريف مخاطره، ويعرض موقع "nida.nih"، أضرار تعاطي المخدرات، وكيفية التعافي منه خاصة كبار السن.

هل يتأثر كبار السن بالكحول والمخدرات؟

يمكن أن تؤدي الشيخوخة إلى تغييرات اجتماعية وجسدية قد تزيد من التعرض لإساءة استخدام المواد المخدرة، ولا يُعرف الكثيرون عن تأثيرات المخدرات والكحول على شيخوخة الدماغ، ومع ذلك ، فإن كبار السن عادة ما يستقبلون المواد بشكل أبطأ، ويمكن أن تكون أدمغتهم أكثر حساسية للأدوية.

وتشير دراسات إلى أن المدمنين للكوكايين في شبابهم قد يعانون من انخفاض متسارع مرتبط بالعمر في المادة الرمادية في الفص الصدغي والفص الصدغي الأصغر مقارنةً بمجموعات التحكم التي لا تستخدم الكوكايين، وهذا يمكن أن يجعلهم أكثر عرضة للعواقب السلبية لتعاطي الكوكايين مع تقدمهم في السن.

قد يكون كبار السن أكثر عرضة للإصابة باضطرابات المزاج أو مشاكل الرئة والقلب أو مشاكل الذاكرة، ويمكن أن تؤدي الأدوية إلى تفاقم هذه الحالات، مما يؤدي إلى تفاقم العواقب الصحية السلبية لتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي تأثيرات بعض الأدوية، مثل ضعف الحكم أو التنسيق أو وقت رد الفعل، إلى وقوع حوادث، مثل السقوط وحوادث السيارات، ويمكن أن تشكل هذه الأنواع من الإصابات خطرًا على الصحة أكبر من البالغين الأصغر سنًا وتتزامن مع وقت أطول للشفاء.

الماريجوانا الطبية

تشير إحدى الدراسات الأمريكية إلى أن ما يقرب من ربع مستخدمي الماريجوانا الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر أفادوا بأن الطبيب أوصى بالماريجوانا في العام الماضي، وتشير الأبحاث إلى أن الماريجوانا الطبية قد تخفف الأعراض المتعلقة بالألم المزمن، ونظافة النوم ، وسوء التغذية، والاكتئاب، أو للمساعدة في الآثار الجانبية لعلاج السرطان، ومن المهم ملاحظة أن نبات الماريجوانا لم تتم الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء كدواء، لذلك، يجب الموازنة بين الفوائد المحتملة للماريجوانا الطبية ومخاطرها، خاصة بالنسبة للأفراد الذين يعانون من حالات صحية أخرى أو يتناولون الأدوية الموصوفة.

مخاطر استخدام الماريجوانا

تم ربط استخدام الماريجوانا بشكل منتظم لأسباب طبية أو غيرها في أي عمر بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والاكتئاب وضعف الذاكرة ووظائف القلب والأوعية الدموية السلبية وتغيير الحكم والمهارات الحركية، ويمكن أن تتفاعل الماريجوانا مع عدد من الأدوية الموصوفة وتعقد المشكلات الصحية الموجودة بالفعل والتغيرات الفسيولوجية الشائعة لدى كبار السن.

إدمان النيكوتين

أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه في عام 2017 ، أدمن حوالي 8 أشخاص من كل 100 فرد من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر تدخين السجائر، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

وأضاف أن هذا المعدل أقل من معدل البالغين الأصغر سنًا ، فيما تشير الأبحاث إلى أن المدخنين من كبار السن لديهم خطر متزايد من أن يصبحوا ضعفاء، على الرغم من أن المدخن الذي أقلع لا يبدو أنه معرض لخطر أكبر، وعلى الرغم من حدوث حوالي 300000 حالة وفاة مرتبطة بالتدخين كل عام بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، فإن الخطر يتضاءل بين الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين، ويمكن للمدخن الذي يقلع عن بعد سن 65 أن يضيف سنتين إلى ثلاث إلى متوسط ​​عمره المتوقع، وفي غضون عام من الإقلاع ، يقلل معظم المدخنين السابقين من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بمقدار النصف.

تعاطى الكحول

يعتبر الكحول أكثر العقاقير استخدامًا بين كبار السن، فقد أفاد حوالي 65٪ من الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر بأنهم يشربون عالي الخطورة، وهو ما يُعرف بأنه يتجاوز الإرشادات اليومية على الأقل أسبوعياً في العام الماضي، ومن الأمور التي تثير القلق بشكل خاص، أن أكثر من عُشر البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر يشربون بنهم حاليًا، و 18 الذي يُعرّف بأنه شرب خمسة مشروبات أو أكثر في نفس المناسبة للرجال، وأربعة مشروبات أو أكثر في نفس المناسبة للنساء، بالإضافة إلى ذلك، تُظهر الأبحاث المنشورة في عام 2020 أن الزيادات في استهلاك الكحول في السنوات الأخيرة كانت أكبر بالنسبة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكبر مقارنةً بالفئات العمرية الأصغر.

علاج اضطرابات تعاطي المخدرات لدى الكبار

نجحت أدوية السلوكية في علاج اضطرابات تعاطي المخدرات لدى كبار السن، ولا يُعرف سوى القليل عن أفضل نماذج الرعاية، لكن الأبحاث أكدت أن المرضى الأكبر سنًا يحققون نتائج أفضل مع فترات رعاية أطول، وتشمل النماذج المثالية تشخيص الحالات المزمنة الأخرى وإدارتها، وإعادة بناء شبكات الدعم ، وتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية، وتحسين إدارة الحالات، وتدريب الموظفين على الاستراتيجيات القائمة على الأدلة لهذه الفئة العمرية.

في حين أن استخدام العقاقير غير المشروعة لدى كبار السن أقل بكثير من البالغين الآخرين، فإنه يتزايد حاليًا، وغالبًا ما يكون كبار السن أكثر عرضة لتأثيرات المخدرات، لأنه مع تقدم الجسم في العمر، غالبًا ما لا يتمكن من امتصاص وتحطيم المخدرات والكحول بسهولة كما كان يفعل من قبل.

من المرجح أن يسيء كبار السن استخدام الأدوية عن غير قصد من خلال نسيان تناوله أو تعاطى كمية خاطئة، وقد يأخذ بعضهم مواد للتأقلم مع التغيرات في الحياة مثل التقاعد والحزن والخسارة وتدهور الصحة أو تغيير الوضع المعيشي.