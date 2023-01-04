محافظ مطروح يُكرم المتميزين من ذوي الهمم وأسرهم (صور)

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمطروح وادارة العلاقات العامة بالمحافظة احتفالية تكريم أبناء مطروح من القادرون باختلاف بقاعة مكتبة مصر العامة.

حضر فعاليات حفل التكريم كل من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور دينا عثمان نائب محافظ مطروح و الدكتور وليد عبد العزيز رفاعى مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ومديرى الاجهزة التنفيذية ورؤساء منظمات وهيئات المجتمع المدنى وابناء مطروح من ذوى الهمم والقادرون بإختلاف وأولياء أمورهم.

وشهدت الاحتفالية تقديم عدد من العروض الفنية والرياضية ومشاهدة افلام لأنشطة وجهود المحافظة في الاهتمام ورعاية ابنائها من القادرون بإختلاف.

وأشاد محافظ مطروح بأسر ذوي الهمم، ورعايتهم لإينائهم ومثابرتهم ايمانا بقداراتهم ودورهم كجزء من المجتمع يحقق العديد من النجاحات والتميز في العديد من المجالات ، لنستمد منهم العزيمة والإصرار في مواجهة التحديات والصعوبات و القدرة على العطاء، موجها التحية لجميع أبناء مطروح القادرون باختلاف.

وأكد محافظ مطروح على تقديم المزيد نحو توفير أوجه الرعاية والإهتمام بهم و لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم الضرورية سواءً كانت معنوية أو مادية أو اجتماعية وغيرها موجها بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح وجميع الجهات المعنية وعضوية عدد من القادرون باختلاف لبحث كافة مطالب أبناء مطروح من القادرون باختلاف وكيفية الاسراع في تحقيقها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية مشيرا الى الترحيب بأى مطلب لكرسي متحرك أو طرف صناعى والذى سيتم توفيره بالتعاون مع الأمانة التنفيذية لازالة الالغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي.

وكرم محافظ مطروح كلا من الدكتور وليد رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة و أحمد خطاب منسق عام مكتب القادرون باختلاف عل دورهم وجهودهم في المتابعة والاهتمام بأبناء مطروح من القادرون باختلاف.

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