هدية الرئيس السيسى لأهالى الصعيد.. أبرز المعلومات عن مستشفى سوهاج الجامعى

طفرة جديدة تشهدها محافظة سوهاج في قطاع الصحة، الذي عانى من إهمال شديد على مدار سنوات شديدة، وكانت البداية في مستشفى سوهاج الجامعي هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالي محافظة سوهاج، والمتوقع افتتاحه، غدا الخميس، تزامنا مع زيارة الرئيس للمحافظة.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز المعلومات عن مستشفى سوهاج الجامعي.



تحرص الدولة المصرية بشكل مستمر على تقديم دعم غير محدود للارتقاء بالمنظومة الصحية بمحافظات جنوب مصر، خاصة أن قطاع الصحة على مدار الفترة الأخيرة شهد تطورا ملموسا من أجل تقديم خدمات علاجية عالية المستوى لجميع المواطنين.

يقع مستشفى سوهاج الجامعي في الحرم الجامعي الجديد، وقد تم الانتهاء منه بإجمالي تكلفة مليار و178 مليون جنيه، وعلى مساحة 24 ألف متر مربع، تضم 47 سرير عناية مركزة و12 غرفة عمليات، بالإضافة إلى العديد من الأقسام والتخصصات، كما أنه يضم مبنى الاستقبال والعيادات والخدمات، وآخر تعليميا وكلية الطب البشري، وثالث مبنى الخدمات ويشمل كل الخدمات التي يقدمها المستشفى.

مستشفى سوهاج الجامعي يحتوي على كافة الأقسام الموجودة في المستشفيات الأخرى، حيث يضم 286 سريرا، من بينها قسم خاص بالعيادات الخارجية، و12 غرفة عمليات جراحية كبرى وصغرى، و47 وحدة عناية مركزة، ووحدات غسيل كلوي للأطفال والكبار، وتم الانتهاء من مرحلة الإنشاء الهندسي بتكلفة 858 مليون جنيه، وتم تسليمها للجامعة وتم إجراء الفرش والأثاث والأجهزة والمعدات بتكلفة 320 مليون جنيه.



وعن الحرم الجامعى الجديد في مدينة سوهاج الجديدة، فهو يقع على مساحة 1000 فدان، منها 750 فدانا للمباني، و250 فدانا للمزارع، يوجد بالحرم نحو 10 كليات، 7 كليات نظرية منها التجارة والتربية والآداب والزراعة والحقوق والألسن والتربية الرياضية، و3 كليات عملية، الهندسة والطب البيطرى والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

تم توفير ميزانية ضخمة لشراء السلع والخدمات وتشمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمستهلكات والأغذية والمواد الخام والمحروقات والصيانة والترميمات ووسائل النقل وكافة احتياجات المستشفى.