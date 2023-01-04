تبطين الترع وتطهيرها ضمن أعمال حياة كريمة في سوهاج

مشروع تبطين الترع هو مشروع قومي يضمن توزيع المياه ليساهم بشكل كبير فى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ضمن خطة تطوير الريف المصري الشاملة لكافة المجالات التي تتضمن البنية التحتية وتبطين الترع.

وضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، نفذت مشروعات تأهيل الترع وتبطينها للحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل والحفاظ على الحصة المائية، في نطاق محافظات الجمهورية.

وخلال عام 2022 استطاعت تأهيل ترع بأطوال 2691 كم منها 1552 كيلومتر بمراكز حياة كريمة، وتأهيل مساقي بأطوال 79 كيلو متر، وتطهير 33 ألف كم من الترع.

وكان لمحافظة سوهاج نصيب من المشروعات المائية، ببطين ترعة قنديل بفروعها الثلاثة، الشيخ رحومة وأم دومة، وطلحة، ليصل إجمالي طولهم 29.5 كيلومتر، لتخدم الترع المتفرعة زمام 11 ألف فدان بتكلفة بلغت 100 مليون جنيه.

فالمشروع القومى لتأهيل الترع ، يضمن أيضا استمرار أعمال التطهير وإزالة الحشائش وتسوية الجسور وتأهيل بدالات المساقي المستخدمة فى نقل المياه علي ترعة قنديل وتعديلها لتتماشى مع تأهيل الترعة الحالي.



ليكون تطوير الريف المصري وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصري في العيش الكريم، محور أولويات مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.