انطلاق محاضرات ومراجعات مجانية لطلاب «أولى وتانية ثانوي» بالوادي الجديد

أكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، انطلاق فعاليات المحاضرات المجانية ومراجعة ليلة الامتحان، اليوم، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام بمقر المركز الإستكشافي للعلوم بالخارجة وسط إقبال كبير من الطلاب بمشاركة مجموعة من المعلمين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة المهنية والتربوية بمدرسة الخارجة الثانوية بنين.

وقال حسن- في بيان- إن المبادرة التي أطلقتها إدارة الخارجة التعليمية ونظمتها مدرسة الخارجة الثانوية بنين بإشراف مدير المدرسة، محمد خرفوش لمحاربة الدروس الخصوصية والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ورفع مستوى الطلاب تقديم محتوى علمي متميز على أيد أكفأ المعلمين بتعليم الخارجة.

وأشار إلى أن الهدف هو تحقيق أكبر إستفادة والتعرف على نظام الأسئلة بالامتحانات، حيث تم وضع جدول معلن للمحاضرات في ظل حرص الطلاب على الحضور، بدعم محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وفى سياق آخر- أعلن بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة في الوادي الجديد، انطلاق دورى المصالح الحكومية لكرة القدم بإدارة شباب مركز بلاط، ضمن خطة الفرع لشهر يناير، بمشاركة فريق الإدارة التعليمية وفريق الإدارة الصحية وفريق الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط وفريق التموين.

وقال شوقي إن خطة الأنشطة شملت تنفيذ معسكر خدمة عامة للطلائع بمركز شباب القصر القبلي بقطاع باريس، بمشاركة عدد من الطلائع وتهدف المعسكرات إلى إستثمار أوقات فراغ الشباب وتنمية مهارات العمل الجماعى والتفكير الابتكاري والألعاب الترفيهية والترويحية وأنشطة فنية إبداعية وخدمة مجتمعية، وذلك بدعم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد الزملّوط محافظ الوادي الجديد.

كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن أنه تم تحديد مواعيد عقد الامتحانات لصفوف النقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023، وذلك فى ضوء سعى الوزارة إلى توحيد الإجراءات داخل المؤسسات التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت 6 مايو 2023، على أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت 27 مايو 2023، مشددا على أنه تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.