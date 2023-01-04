الأربعاء 04 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق محاضرات ومراجعات مجانية لطلاب «أولى وتانية ثانوي» بالوادي الجديد

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، انطلاق فعاليات المحاضرات المجانية ومراجعة ليلة الامتحان، اليوم، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام بمقر المركز الإستكشافي للعلوم بالخارجة وسط إقبال كبير من الطلاب بمشاركة مجموعة من المعلمين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة المهنية والتربوية بمدرسة الخارجة الثانوية بنين.

وقال حسن- في بيان- إن المبادرة التي أطلقتها إدارة الخارجة التعليمية ونظمتها مدرسة الخارجة الثانوية بنين بإشراف مدير المدرسة، محمد خرفوش لمحاربة الدروس الخصوصية والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ورفع مستوى الطلاب تقديم محتوى علمي متميز على أيد أكفأ المعلمين بتعليم الخارجة.

وأشار إلى أن الهدف هو تحقيق أكبر إستفادة والتعرف على نظام الأسئلة بالامتحانات، حيث تم وضع جدول معلن للمحاضرات في ظل حرص الطلاب على الحضور، بدعم محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وفى سياق آخر- أعلن بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة في الوادي الجديد، انطلاق دورى المصالح الحكومية لكرة القدم بإدارة شباب مركز بلاط، ضمن خطة الفرع لشهر يناير، بمشاركة فريق الإدارة التعليمية وفريق الإدارة الصحية وفريق الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط وفريق التموين.

وقال شوقي إن خطة الأنشطة شملت تنفيذ معسكر خدمة عامة للطلائع بمركز شباب القصر القبلي بقطاع باريس، بمشاركة عدد من الطلائع وتهدف المعسكرات إلى إستثمار أوقات فراغ الشباب وتنمية مهارات العمل الجماعى والتفكير الابتكاري والألعاب الترفيهية والترويحية وأنشطة فنية إبداعية وخدمة مجتمعية، وذلك بدعم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد الزملّوط محافظ الوادي الجديد.

كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن أنه تم تحديد مواعيد عقد الامتحانات لصفوف النقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023، وذلك فى ضوء سعى الوزارة إلى توحيد الإجراءات داخل المؤسسات التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت 6 مايو 2023، على أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت 27 مايو 2023، مشددا على أنه تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.

وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد مبادرة المركز الإستكشافى للعلوم طلاب امتحانات مواعيد امتحانات مراجعة ليلة الامتحان

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

الأكثر قراءة

أسعار الذهب الآن في مصر بسوق الصاغة.. عيار 18 يسجل 1427 جنيهًا

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

شمعة ومعلقة .. كواليس تعذيب طفلة على يد «مرات الأب» بالتبين

بنك مصر يصدر شهادة بعائد 25% لمدة عام

الدكانى: البورصة تسجل «رقمًا تاريخيًا».. وجولات ترويجية لجذب المزيد من الاستثمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

النجاة من بين مطرقة الكفاءة وسندان الوصم

إسراء شوقي

فكروني

إبراهيم داود

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

د.تامر شوقى يكتب.. التسامح مع الآخر والذات.. محور الشعور بالسعادة

ماجد حبته

التكية المصرية

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (15)

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى