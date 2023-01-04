إحالة عامل تعدى على ابنة زوجته القاصر في الخصوص للمفتي

أحالت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، عامل تعدى على نجلة زوجته في غياب والدتها أثناء إقامتها معه بالخصوص، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 7 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 370 لسنة 2022 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "فريد ع م"، 39 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص، محافظة القليوبية، واقع المجنى عليها "م و ح"، 18 سنة، طالبة، بغير رضائها حال كونها لم تبلغ من العمر الثمانية عشر عامًا، وحال كونه من المتوليين رعايتها.