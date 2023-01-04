انخفاض تعاطي المخدرات بين موظفي الحكومة إلى 0.7%

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن، الكشف على 127 ألف و394 موظفا بالوزارات والهيئات التابعة لها بالمحافظات المختلفة خلال 2022، ليصل إجمالي عدد الموظفين ممن تم الكشف عليهم منذ 2019 وحتى الآن إلى أكثر من 627 ألف موظف.

وأكد الصندوق، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن نسبة التعاطي انخفضت إلى 0.7 % بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019، حيث يتم الفصل عن العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقا للقانون.

ويتيح القانون التظلم من نتائج العينات الاستدلالية الإيجابية، حيث يتواجد ضمن لجنة الكشف ممثل عن مصلحة الطب الشرعي يكون دوره تلقى التظلمات من أصحاب العينات الإيجابية في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت إجراء التحليل.

التوعية بالمدارس والجامعات

وفى سياق أخر، صرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية عن أضرار تعاطي المخدرات في 4500 مدرسة و276 كلية ومعهد عالي بـ 55 جامعة حكومية وأهلية وخاصة ومعهد عالي على مستوى الجمهورية ،وتم تنفيذ عدد 400 نشاط متنوع لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات من خلال تنفيذ أنشطة بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة ، وتم شرح آليات عمل الخط الساخن "16023 لعلاج الإدمان.

وأوضحت أنه تم الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز والقبول الاجتماعى وتنشيط الذاكرة، ونسيان الهموم واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان، كما تم تنفيذ البرامج التوعوية في 893 مركز شباب على مستوى الجمهورية.