الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بقيمة 17.3 مليار جنيه.. قناة السويس تحقق أعلى إيرادات شهرية فى تاريخها

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع العائدات الشهرية لقناة السويس لأعلى مستوى في تاريخها بقيمة 17.3 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر 2022 مقابل 9 مليارات جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة تخطت 90% خلال عام، ليسجل إجمالي عائدات قناة السويس 135.4 مليار جنيه خلال الفترة بين شهري يناير ونوفمبر من عام 2022.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن عائدات قناة السويس سجلت ارتفاعات مطردة على مدار عام 2022، من 8.5 مليار جنيه في يناير لـ 8.6 مليار جنيه في فبراير، و10 مليارات جنيه في مارس، و11.6 مليار جنيه في أبريل، 12 مليار جنيه في مايو، 12.3 مليار جنيه في يونيو، لتواصل الارتفاع خلال النصف الثاني من العام إلى 13.3 مليار جنيه خلال شهر يوليو و14.2 مليار جنيه في أغسطس، 13.3 مليار جنيه في شهر سبتمبر، و14.3 مليار جنيه في أكتوبر، و17.3 مليار جنيه في شهر نوفمبر.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع أعداد السفن وناقلات البترول العابرة بنسبة 20.2%، لتسجل 22.679 ألف سفينة خلال أول 11 شهر من عام 2022 مقابل 18.8 ألف سفينة خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، وعلى أساس شهري سجلت أعداد السفن العابرة ارتفاعًا من 1866 سفينة خلال شهر نوفمبر 2021 لـ 2171 سفينة خلال الشهر نفسه من عام 2022 بنسبة نمو قدرها 16.3%.

كما شهدت حمولة السفن ارتفاعًا إلى حدود 1281 مليون طن خلال الفترة بين شهري يناير ونوفمبر 2022 مقابل 1163 مليون طن خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، وعلى أساس شهري ارتفعت الحمولة الصافية للسفن في قناة السويس لـ 125.2 مليون طن خلال شهر نوفمبر 2022 مقابل 113.6 مليون طن خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت 10.2%.

الاحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قناة السويس أعداد السفن حمولة السفن

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وائل لطفي

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