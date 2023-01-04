مع زيادة انتشارها.. نصائح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 22"

حالة من القلق تنتاب المواطنين تصاعدت مؤخرا، بسبب تفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددا، بعدما كشفت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن العلماء لا يعرفون ما إذا كان سيؤدي تفشي كوفيد -19 “كورونا” لاطلاق طفرة جديدة للفيروس في العالم، لكنهم قلقون من أن هذا قد يحدث، منوهة أنه من المحتمل ظهور مزيجا من السلالات المشابهة لمتحورات "أوميكرون".



وترصد "الدستور" طرق تجنب الإصابة بالفيروس في سياق السطور التالية.



- حافظ على مسافة متر واحد على الأقل من الآخرين، حتى لو لم تظهر عليهم الأعراض.



- أبتعد عن الحشود ومخالطة التجمعات بشكل مستمر.



- أغسل يديك باستخدام مطهر كحولي، اغسلهما بالماء والصابون.



- ارتدى كمامة بشكل سليم.



- تجنب التواجد في الأماكن المغلقة أو المزدحمة.



- أحمي الفم والأنف بثني مرفقك أو بمنديل ورقي عند السعال والعطس.



- تخلّص من المنديل الورقي في صندوق قمامة مغلق.



- ممارسة الرياضة لمرة واحدة على الأقل يوميا.



فيروس كورونا



نقلت الصحيفة عن الدكتور ستيوارت كامبل راي، خبير الأمراض المعدية في جامعة جونز هوبكنز قوله، إنه "يبدو أن هذا هو المكان الذي قد نشهد فيه انفجارًا لمتغير جديد".



وتقدم كل إصابة جديدة فرصة لتحور الفيروس التاجي، وينتشر الفيروس بسرعة في الصين، حيث تخلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة إلى حد كبير عن سياسة "صفر COVID".



منذ حوالي ثلاث سنوات، تفشت النسخة الأصلية من الفيروس بالصين لبقية العالم وتم استبدالها في النهاية بصيغة دلتا، ثم أوميكرون وأحفادها، والتي لا تزال تعصف بالعالم اليوم.