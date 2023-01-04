الأربعاء 04 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مع زيادة انتشارها.. نصائح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 22"

كورونا
كورونا

حالة من القلق تنتاب المواطنين تصاعدت مؤخرا، بسبب تفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددا، بعدما كشفت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن العلماء لا يعرفون ما إذا كان سيؤدي تفشي كوفيد -19 “كورونا” لاطلاق طفرة جديدة للفيروس في العالم، لكنهم قلقون من أن هذا قد يحدث، منوهة أنه من المحتمل ظهور مزيجا من السلالات المشابهة لمتحورات "أوميكرون".


وترصد "الدستور" طرق تجنب الإصابة بالفيروس في سياق السطور التالية.


- حافظ على مسافة متر واحد على الأقل من الآخرين، حتى لو لم تظهر عليهم الأعراض.


- أبتعد عن الحشود ومخالطة التجمعات بشكل مستمر.


- أغسل يديك باستخدام مطهر كحولي، اغسلهما بالماء والصابون.


- ارتدى كمامة بشكل سليم.


- تجنب التواجد في الأماكن المغلقة أو المزدحمة.


- أحمي الفم والأنف بثني مرفقك أو بمنديل ورقي عند السعال والعطس.


- تخلّص من المنديل الورقي في صندوق قمامة مغلق.


- ممارسة الرياضة لمرة واحدة على الأقل يوميا.


فيروس كورونا


نقلت الصحيفة عن الدكتور ستيوارت كامبل راي، خبير الأمراض المعدية في جامعة جونز هوبكنز  قوله، إنه "يبدو أن هذا هو المكان الذي قد نشهد فيه انفجارًا لمتغير جديد".


وتقدم كل إصابة جديدة فرصة لتحور الفيروس التاجي، وينتشر الفيروس بسرعة في الصين، حيث تخلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة إلى حد كبير عن سياسة "صفر COVID".


منذ حوالي ثلاث سنوات، تفشت النسخة الأصلية من الفيروس بالصين لبقية العالم وتم استبدالها في النهاية بصيغة دلتا، ثم أوميكرون وأحفادها، والتي لا تزال تعصف بالعالم اليوم.

إصابة بفيروس كورونا اسوشيتد برس الأمريكية إصابة بفيروس أسوشيتد برس ارتداء الكمامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

الأكثر قراءة

أسعار الذهب الآن في مصر بسوق الصاغة.. عيار 18 يسجل 1427 جنيهًا

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

الدكانى: البورصة تسجل «رقمًا تاريخيًا».. وجولات ترويجية لجذب المزيد من الاستثمارات

بنك مصر يصدر شهادة بعائد 25% لمدة عام

حادث تصادم بين 5 سيارات بنفق الطريق الأوسطي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

النجاة من بين مطرقة الكفاءة وسندان الوصم

إسراء شوقي

فكروني

إبراهيم داود

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

د.تامر شوقى يكتب.. التسامح مع الآخر والذات.. محور الشعور بالسعادة

ماجد حبته

التكية المصرية

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (15)

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى