الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط تهريب كمية من أقراص الكبتاجون بمطار القاهرة

أقراص الكبتاجون
أقراص الكبتاجون

أحبطت السلطات الأمنية بمطار القاهرة، اليوم الأربعاء، محاولة أحد الأشخاص تهريب أقراص مخدرة "كبتاجون" داخل لحوم مجمدة عبر ميناء القاهرة الجوى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنيا، حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية وبحوزته 4 لفافات "لحم مجمد" بداخلها كمية من الأقراص المخدرة لعقار "الكبتاجون" وزنت 5.426 كجم مخبأة داخل إحدى حقائبه.

وبمواجهته أقرَّ بحيازته المضبوطات بقصد تهريبها لخارج البلاد، وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ577 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

السلطات الأمنية اقراص مخدرة كبتاجون مواد المخدرة

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