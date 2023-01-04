الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2023 بمحافظة القاهرة

طلاب
طلاب

يبحث الطلبة وطالبات بالصف الأول الثانوي العام، عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول، بالعام الدراسي الحالي 2022/2023، وذلك عبر محركات البحث جوجل، ما جعلنا ننشر فى التقرير التالي جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام 2022/2023 الترم الأول.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وأكدت المديرية، عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حسب ظروف كل إدارة، ولا تعقد امتحانات يوم الخميس 19 يناير، كما أكدت  على عقد امتحانات الصف الأول الثانوي ورقيا لطلاب المنازل والطلاب الذين تعرضوا لمشاكل تقنية وطلاب المدارس الذين لم يستلموا أجهزة التابلت وطلاب المدارس غير المتصلة بالإنترنت.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول 2023 القاهرة

وحددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مواعيد امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي في الجدول التالي:

- امتحان مادتي اللغة العربية والفلسفة والمنطق، يوم السبت 14 يناير 2023.

- امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا، يوم الإثنين 16 يناير 2023.

- امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء، الأربعاء 18 يناير 2023.

- امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، يوم السبت 21 يناير 2023.

- امتحان مادتي الرياضيات والأحياء، يوم الإثنين 23 يناير 2023.

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وطالب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أنه بالنسبة لطلاب المنازل أو الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) أو المدارس غير المجهزة (الخاصة والحكومية)، سيتم امتحانهم ورقيًا في نفس موعد الامتحان الإلكتروني.

كما طالب وزير التعليم، بعقد اجتماع لمسئولى التطوير التكنولوجى على مستوى المديريات التعليمية لبحث استعداداتها لمعالجة المشكلات التي قد تطرأ بالمدارس خلال سير الامتحانات وإعداد تقارير بها.

جدير الذكر، أن تنطلق أختبارات الفصل الدراسي الأول، منصف شهر يناير الجاري.

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وائل لطفي

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