الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم: علامة مائية على ورقة امتحانات الإعدادية لتحديد المسئوليات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة وضع علامة مائية علي أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية باسم الإدارة التعليمية على أوراق الأسئلة لتحديد المسئولية فى حال وقوع أى خطأ، مع تشديد المتابعة الأمنية على مراكز الأسئلة والتنسيق مع مديرية الأمن بكل محافظة.

وعقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية بكافة المحافظات، لمناقشة استعدادات المديريات التعليمية لأعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، والاستعداد لامتحانات الثانوية للعام الدراسى ۲۰۲۳/۲۰۲۲، والتأكيد على الواجبات والمسئوليات المنظمة للعملية الامتحانية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير لشئون المديريات رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة راندة شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديرى الإدارات العامة، ومستشارى المواد، وندى خضر، رئيس قطاع المبادرات والتنمية بمؤسسة حياة كريمة. 

واستهل الوزير اللقاء بتهنئة الحضور بالعام الميلادى الجديد، مشددًا على أهمية حسن سير وانتظام منظومة الامتحانات للفصل الدراسى الأول، وتسيير الامتحانات بصورة آمنة.

وأكد الدكتور رضا حجازي على مديرى المديريات ضرورة الالتزام بضوابط العملية الامتحانية لسنوات النقل والشهادة الإعدادية، مشددًا على الالتزام بالكتب الدورية المنظمة لهذا الشأن، وعدم إجراء امتحانات خلال الأعياد والعطلات الرسمية، وتحويل المخالف لذلك للمسائلة القانونية.

الادارة التعليمية أعمال إمتحانات استعدادات العام الميلادي الجديد الشهادة الإعدادي الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتورة راندة شاهين الفيديو كونفرانس

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

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