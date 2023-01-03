انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة برج العرب التكنولوجية

عقدت جامعة برج العرب التكنولوجية، اليوم الثلاثاء، 3يناير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول وفقا لجدول زمني تم وضعه التزاما بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022\2023 .

وأشارت الجامعة في بيان لها اليوم، وأجرى الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس الجامعة جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، رافقه فيها الدكتورة رانيا الشرقاوي، عميدة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وذلك بحسب بيان الجامعة اليوم.

و أشاد رئيس الجامعة بحرص إدارة الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات اللازمة المنظمة لضمان حسن سير عملية الامتحانات و توفير كافة السبل لتحقيق الهدوء و الراحة النفسية لطلاب الجامعة حفاظا على أداء الطلاب أثناء العملية الامتحانية، كما شدد على تنظيم الطلاب داخل اللجان لتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

و شدد رئيس الجامعة على اتخاذ الإجراءات اللازمة المانعة لعمليات الغش أثناء عملية الامتحانات، وكذلك التشديد علي نظافة اللجان بين فترات الامتحانات، كما أشار بالسماح للطلاب بالدخول فور تواجده بالجامعة لمنع التكدس أمام اللجان و الطرقات.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا الشرقاوي، عميدة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية أن تجري الامتحانات علي مدار فترتين يوميًا و يبلغ زمن اللجنة ساعة واحدة، و تفصل بين كل لجنة وأخرى فاصل زمني يتم خلاله تعقيم و تنظيف اللجان.

وأكدت أنه تم وضع الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط من خلال المناهج التعليمية المقررة عليهم و ما تم تدريسه فعليا من المقررات الدراسية مع مراعاة مواصفات ورقة الامتحان.

وكانت قد أعلنت جامعة برج العرب التكنولوجية الجداول الخاصة بالامتحانات و أماكنها و أرقام جلوس الطلبة و مواقع لجان الامتحانات مؤكدة أنها ملتزمة بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري و مواعيد الامتحانات و الاجازة.

تبدأ الجامعة أولى امتحاناتها النظرية يوم 3 يناير المقبل علي أن تنتهي في يوم 24 يناير وفقا لتصريحات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و المجلس الأعلى للجامعات.

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