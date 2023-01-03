«التعليم» تنشر نماذج امتحانات اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 (صور)

يستعد طلاب الشهادة الإعدادية، لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، المقرر انطلاقها خلال يناير الجاري، وفقاً لجداول الامتحانات المحددة بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

«الدستور» يرصد في التقرير التالي نماذج امتحانات مادة اللغة العربية، لتدريب الطلاب عليه..

وفي السياق ذاته، اعتمد كان محافظ القاهرة، خالد عبد العال، اعتمد جدول الامتحانات الخاص بامتحانات نصف الأول من العام الدراسى 2023 للشهادة الإعدادية.

وجاء جدول الامتحانات الخاص بالشهادة الإعدادية للنصف الأول من العام الدراسى 2022- 2023 كالآتي:

الأربعاء 18 يناير 2022

-إجراء الامتحان الخاص بمادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 حتى الساعة 11:30 صباحاً.

-إجراء امتحان مادة التربية الدينية من الساعة 12 حتى 1:30 مساء.

السبت 21 يناير 2022

-إجراء امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً.

-إجراء امتحان مادة امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11:30 حتى الساعة 12:30 مساء.

الأحد 22 يناير 2022

-إجراء امتحان مادتي الجبر والإحصاء من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً.

-إجراء امتحان مادة التربية الفنية من 11:30 حتى الساعة 1:30 مساء.

الإثنين 23 يناير 2022

-إجراء امتحان اللغة الأجنبية من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً.

الثلاثاء 24 يناير 2022

-إجراء امتحان مادة الهندسة من 9 حتى 11 صباحاً.

الأربعاء 25 يناير 2022

-إجراء امتحان مادة العلوم من الساعة 9 حتى 11 صباحاً.

جدير بالذكر، أن مديريات التربية والتعليم تستعد لعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية بالعام الدراسي الحالي.