الثلاثاء 03 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تنشر نماذج امتحانات اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 (صور)

وزير التعليم
وزير التعليم

يستعد طلاب الشهادة الإعدادية، لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، المقرر انطلاقها خلال يناير الجاري، وفقاً لجداول الامتحانات المحددة بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

received_710305930727729

«الدستور» يرصد في التقرير التالي نماذج امتحانات مادة اللغة العربية، لتدريب الطلاب عليه..

وفي السياق ذاته، اعتمد كان محافظ القاهرة، خالد عبد العال، اعتمد جدول الامتحانات الخاص بامتحانات نصف الأول من العام الدراسى 2023 للشهادة الإعدادية.

received_720517682710511

وجاء جدول الامتحانات الخاص بالشهادة الإعدادية للنصف الأول من العام الدراسى 2022- 2023 كالآتي:

الأربعاء 18 يناير 2022

-إجراء الامتحان الخاص بمادة  اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 حتى الساعة 11:30 صباحاً.

-إجراء امتحان  مادة التربية الدينية من الساعة 12 حتى 1:30 مساء.

received_840277170371361

السبت 21 يناير 2022

-إجراء امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً.

-إجراء امتحان مادة امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11:30 حتى الساعة 12:30 مساء.

received_1289937854910491

الأحد 22 يناير 2022

-إجراء امتحان مادتي الجبر والإحصاء من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً.

-إجراء امتحان مادة  التربية الفنية من 11:30 حتى الساعة 1:30 مساء.

received_737948377347646

الإثنين 23 يناير 2022

-إجراء امتحان اللغة الأجنبية من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً.

الثلاثاء 24 يناير 2022

-إجراء امتحان مادة الهندسة من 9 حتى 11 صباحاً.

received_1137743110260220

الأربعاء 25 يناير 2022

-إجراء امتحان  مادة العلوم من الساعة 9 حتى 11 صباحاً.

جدير بالذكر، أن مديريات التربية والتعليم تستعد لعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية بالعام الدراسي الحالي.

التربية والتعليم التربية الدينية إستعدادا لإمتحانات الدراسي الأول الدراسات الاجتماعية الشهادة الاعدادية العام الدراسي 2022 العام الدراسي 2023 الفصل الدراسي الأول

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

الأكثر قراءة

أمطار رعدية غزيرة وسقوط ثلوج.. توقعات طقس الساعات المقبلة بالإسكندرية

تفاصيل مقتل طفلة في مركز دار السلام (فيديو)

جهود أجهزة الداخلية فى مكافحة المخدرات خلال شهر (فيديو)

تفاصيل ضبط دجال لفك الأعمال السفلية بالإسكندرية (فيديو )

«بسبب الشيشة».. عامل يعتدى على طالب فى العمرانية

«كتفوه وكمموه».. اللحظات الأخيرة فى حياة مدير الطب البيطرى السابق بالطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

ماجد حبته

الاقتصاد المصرى.. وتقلبات الاقتصاد العالمى

عبدالوهاب داود

«الكلام» و«الحوار»

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات ورسائل.. لماذا اقتحم "بن غفير" ساحات الأقصى رغم الانتقادات؟

مصر تحذر من التبعات السلبية لاقتحام مسئول إسرائيلى «المسجد الأقصى»

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام