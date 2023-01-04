الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إدراج 11 متهمًا وجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

جريدة الدستور

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الدائرة 25 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، بإدراج 6 متهمين في القضية رقم 400 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات من تاريخ إصدار هذا القرار.

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قتلان بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وإدراج 4 آخرين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات من تاريخ إصدار هذا القرار، وذلك في القضية رقم 2580 لسنة 2021م.

كما نشرت حكم محكمة جنايات القاهرة الدائرة "25 جنوب" برئاسة المستشار ياسر طه الرفاعى بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وإدراج المتهم طارق حسين محمد خاطر على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، في القضية رقم 565 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

الجريدة الرسمية جنايات القاهرة القرار الإرهابيين القضية

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