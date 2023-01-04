رئيس الفلبين يتطلع لتعزيز العلاقات مع الصين خلال زيارته لبكين

قال رئيس الفلبين فرديناند ماركوس، الأربعاء، إنه يأمل في تعزيز العلاقات مع بكين خلال أول زيارة دولة يقوم بها للصين منذ توليه منصبه.

يدور خلاف بين الصين والفيليبين بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه ومن المتوقع أن يوقع ماركوس اتفاقًا في بكين هذا الأسبوع لإقامة اتصال مباشر بين وزارتي الخارجية بشأن القضايا البحرية.



وقال ماركوس خلال لقائه كبير المشرعين الصينيين لي تشانشو إن مانيلا تعلق "أهمية كبيرة ... على تعزيز العلاقات بين الصين والفيليبين"، وذلك بحسب وكالة رويترز.

وأضاف ماركوس الذي سيجتمع أيضًا بالرئيس الصيني شي جينبينغ أنه يأمل في "شراكات من شأنها ضمان استقرار اقتصاداتنا وتقويته".

تشمل الزيارة التي تختتم الخميس توقيع ما يصل إلى 14 اتفاقية ثنائية. وقالت الحكومة الفيليبينية الأسبوع الماضي إن الجانبين سيوقعان اتفاقية اتصال "لتجنب سوء التقدير وسوء الفهم في بحر الفيليبين الغربي"، في إشارة إلى الجزء من بحر الصين الجنوبي الذي تؤكد أحقيتها به.

قال ماركوس إنه لن يدع الصين تدوس على حقوق الفيليبين البحرية في المنطقة، على عكس سلفه رودريغو دوتيرتي الذي كان مترددًا في انتقاد القوة العظمى.



الخلاف بين الفلبين وبيكين في بحر الصين الجنوبي

أمرت الفيليبين جيشها الشهر الماضي بتعزيز وجوده في المياه المتنازع عليها بعد تقرير لوكالة بلومبرغ بأن الصين بدأت في استصلاح أراض غير مأهولة حول جزر سبراتلي.

تؤكد بكين سيادتها على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبًا وتجاهلت حكمًا أصدرته محكمة دولية بأن ادعاءاتها ليس لها أساس قانوني. وتطالب الفيليبين وفيتنام وماليزيا وبروناي بأجزاء من البحر.

قال ماركوس الثلاثاء قبل مغادرته متوجها إلى الصين إنه يأمل في معالجة "قضايا الأمن السياسي ذات الطابع الثنائي والإقليمي". وقال إن "القضايا التي بين بلدينا هي مشكلات لا مكان لها بين صديقين".