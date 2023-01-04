الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن مبادرة «دراجتك صحتك»..

محافظ الغربية يسلم 36 دراجة هوائية لأسر الشهداء والمصابين

محافظة الغربية
محافظة الغربية

سلَّم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، 36 دراجة هوائية إلى أبناء وأسر الشهداء والمصابين بديوان عام محافظة الغربية، وذلك ضمن فعاليات الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لأسر الشهداء والضحايا ضمن مبادرة «دراجتك صحتك» والتي تتبناها الوزارة؛ للتشجيع على استخدام الدراجات كوسيلة انتقال صديقة للبيئة، وتسهم في رفع معدلات اللياقة البدنية للفرد، وذلك بحضور يسري الديب، القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية.

وأكد محافظ الغربية، أن القيادة السياسية توصي دائمًا بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع كأسلوب حياة لما لها من الآثار الإيجابية، مشيرًا إلى أن الدراجات الهوائية تعتبر وسيلة انتقال اقتصادية ومصاحبة للبيئة وتسهم في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.

وقال يسري الديب، أنه تم التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق تكريم الشهداء لتسليم عدد 36 دراجة ضمن دراجات الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لأسر الشهداء والضحايا ضمن مبادرة (دراجتك صحتك) وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع ممارسة ركوب الدراجات من خلال تقديم 4 أنواع من الدراجات بسعر أقل من سعر السوق بنسبة 30% على الأقل.

وعلى هامش الحدث، كرَّم المحافظ، 3 نواب من أعضاء البرلمان الشباب؛ لفوزهم في انتخابات برلمان شباب مصر على مستوى الجمهورية، حيث كرَّم العضو عبدالرحمن بشير البدوي، الفائز بمنصب رئيس لجنة الإدارة المحلية، والعضو أحمد محمد الشمَّاع، الفائز بمنصب رئيس لجنة الشؤون الصحية، والعضوة يمنا أحمد السياجي، الفائزة بمنصب رئيس لجنة حقوق الإنسان، موجهًا مدير مديرية الشباب والرياضة بعقد لقاء مع هيئة مكتب برلمان المحافظة عقب امتحانات الفصل الدراسي الأول.

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محافظ الغربية يسلم 36 درجة هوائية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين أبناء وأسر الشهداء أسر الشهداء والمصابين الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الدراجات الهوائية الدفعة الأولى الدكتور طارق رحمي امتحانات الفصل الدراسي مديرية الشباب والرياضة

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