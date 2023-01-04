قرار من النيابة ضد البلوجر «إسراء محب» بسبب «الهيروين»

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، الأربعاء، حبس البلوجر إسراء محب، وتاجر ملابس، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهما في حيازة المواد المخدرة، ومصادرة المضبوطات.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل ملابس، وبرفقته إحدى الفتيات بلوجر على تطبيق تيك توك، بشقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وذلك لحيازتهما 2 كيلو جرام حشيش، 500 جرام هيروين، واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 180 ألف جنيه تقريبا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.