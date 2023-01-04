الأربعاء 04 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار من النيابة ضد البلوجر «إسراء محب» بسبب «الهيروين»

جريدة الدستور

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، الأربعاء، حبس البلوجر إسراء محب، وتاجر ملابس، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهما في حيازة المواد المخدرة، ومصادرة المضبوطات.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل ملابس، وبرفقته إحدى الفتيات بلوجر على تطبيق تيك توك، بشقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وذلك لحيازتهما 2 كيلو جرام حشيش، 500 جرام هيروين، واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 180 ألف جنيه تقريبا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة القاهرة الجديدة بلوجر تاجر ملابس تطبيق تيك توك مصادرة المضبوطات

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

الأكثر قراءة

بنك مصر يصدر شهادة بعائد 25% لمدة عام

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

البنك الأهلى المصرى يطرح شهادات بعائد 25% اليوم

بعد الإعلان عن شهادات الـ25%.. البورصة تخسر 27.3 مليار جنيه فى ساعة واحدة

دار الإفتاء تصدم إلهام شاهين: زواج المسلمة من غير المسلم «باطل»

قرار من النيابة ضد البلوجر «إسراء محب» بسبب «الهيروين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

د.تامر شوقى يكتب.. التسامح مع الآخر والذات.. محور الشعور بالسعادة

ماجد حبته

التكية المصرية

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى

البيت الأبيض يرفض اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للمسجد الأقصى