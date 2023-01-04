الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدينة سوهاج الجديدة تتزين استعدادا للزيارة المرتقبة للرئيس السيسي

مدينة سوهاج الجديده
مدينة سوهاج الجديده

تتزين محافظة سوهاج، قبيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقبة للمحافظة، حيث من المتوقع افتتاح عدة مشروعات أهمها قرية أم دومة النموذجية التي تم إدراجها في المبادرة الرئاسية حياة كريمه وتم إنشاء 18 مشروعًا خدميًا بها وبلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ المشروعات بالقرية حوالي  100%.


ومن المتوقع أيضا افتتاح مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة والتي تم الانتهاء منها وفرشها بتكلفة بلغت مليار و178 مليون جنيه، وتضم 47 سرير عناية مركزة و12غرفة عمليات، بالإضافة إلى العديد من الأقسام والتخصصات والتي تعد إضافة قوية للمشروعات القومية في مجال القطاع الطبي.

كذلك أيضا متوقع أن يتم افتتاح محطة معالجة مياه سوهاج الجديدة والتي تعد من أكبر المحطات بالمحافظة

وتتزين محافظة سوهاج ومدينة سوهاج الجديدة، بالأعلام احتفالا بالزيارة المرتقبة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تعد الزيارة الثانية له بعد افتتاحه متحف سوهاج ومحور كوبري جرجا. 

مدينة سوهاج الجديدة
مدينة سوهاج الجديدة
مدينة سوهاج الجديدة
مدينة سوهاج الجديدة
مدينة سوهاج الجديدة
مدينة سوهاج الجديدة
مدينة سوهاج الجديدة
مدينة سوهاج الجديدة
مدينة سوهاج الجديدة
مدينة سوهاج الجديدة
مدينة سوهاج الجديدة
مدينة سوهاج الجديدة
مدينة سوهاج الجديدة
مدينة سوهاج الجديدة
مدينة سوهاج الجديدة
مدينة سوهاج الجديدة
مدينة سوهاج الجديدة
مدينة سوهاج الجديدة
مدينة سوهاج الجديدة
مدينة سوهاج الجديدة
مدينة سوهاج الجديدة
مدينة سوهاج الجديدة
مدينة سوهاج الجديدة
مدينة سوهاج الجديدة
مدينة سوهاج الجديدة
مدينة سوهاج الجديدة
افتتاح مستشفى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الزيارة المرتقبة السيسي رئيس الجمهورية المبادرة الرئاسية حياة كريمة سوهاج الجديدة محافظة سوهاج أم دومة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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