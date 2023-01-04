مسرحية عن الشعراوى وإنجاب إيمى.. أحداث تصدرت الترند خلال ساعات

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار التي تسببت في قلب السوشيال ميديا، وتصدرت محركات البحث وأثارت العديد من التساؤلات، وكان من أشهرها تقديم مسرحية عن الشيخ محمد متولي الشعراوي على المسرح القومي.

مسرحية عن الشيخ الشعراوي

وانتشرت العديد من الأنباء حول تقديم مسرحية عن الشيخ محمد متولي الشعراوي، وهو الأمر الذي ردت عليه الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مشددة على أن هذا الإعلان ليس حقيقيًا على الإطلاق، وأن اسم الشيخ شعراوي عليه تحفظات كثيرة.

وأكدت وزيرة الثقافة، أنه كان هناك اقتراح مقدم بعمل أمسيات عن بعض الشخصيات الدينية في رمضان، وأن هذا ليس عملًا مسرحيًا كاملا، إلا أنه فقط أمسيات عن الشخصيات الدينية، موضحة أن هذا كان مقترحا مقدما من مدير المسرح القومي، ولم يعرض على اللجنة حتى الآن، إذ أن اللجنة تقرر الأعمال حسب بعض المعايير.

الشيخ الشعراوي

وفاة زوج البلوجر مريم جودة

ربما كان الحدث الأبرز، هو وفاة محمد عبداللطيف زوج البلوجر مريم جودة، بشكل مفاجئ وبعد احتفالهما برأس السنة بجلسة تصوير رومانسية لتصدم متابعيها بعدها بساعات بإعلان خبر وفاته.

وبسبب الوفاة المفاجئة قررت النيابة انتداب الطب الشرعي للكشف عن سبب الوفاة وهل هناك شبهة جنائية الأمر الذي تسبب في تأخير دفن جثمانه.

تقرير الطب الشرعي

وجاء تقرير الطب الشرعي خاليًا من وجود أي شبهة جنائية تسببت فى الوفاة، والتأكيد على أن الوفاة جاءت طبيعية، فأصدرت جهات التحقيق المعنية قرارها بالتصريح بدفن جثمان محمد عبداللطيف زوج البلوجر مريم جودة.

و شيع العشرات جثمان محمد عبداللطيف، زوج البلوجر مريم جودة، إلى مثواه الأخير في مقابر المنارة، وسط مدينة الإسكندرية، حيث انطلقت مراسم تشييع الجثمان في مسجد المواساة؛ ثم الـدفن بالمنارة.

مريم جودة وزوجها

أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

أثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب، حالة جدل واسعة مؤخرًا بعد ظهورها برفقة زوجها الفنان حسام حبيب، خلال زيارة لهما للفنان فضل شاكر، في مخيم فلسطين.

وتم التحقيق مع الفنانة شيرين عبدالوهاب وزوجها في لبنان بسبب زيارتهما والتي وصفت بأنها لشخص خارج عن القانون، وانتشرت العديد من الأخبارعن القبض عليهما في لبنان وهو الأمر الذي نفته السلطات بلبنان مؤكدين أنه تم استدعائهم والتحقيق معهم، وعودة شيرين لمصر بعد انتهاء التحقيق معهما.

وتعرضت شيرين للكثير من الانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد هذه الزيارة خاصة من اللبنانيين، لأن الفنان فضل شاكر مطلوب قضائيًا بلبنان لاتهامه بقتل أفراد من الجيش اللبناني.

شيرين عبدالوهاب وفضل شاكر

إنجاب إيمي سمير غانم

ومن بين هذه الأخبار كان خبر إنجاب الفنانة إيمي سمير غانم، لمولودها الأول من زوجها الفنان حسن الرداد، وهو الأمر الذي استقبله جمهورها بفرحة كبيرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصادف ولادة إيمي سمير غانم لمولودها الأول مع عيد ميلاد زوجها الفنان حسن الرداد والذي يوافق يوم 2 يناير.

ايمي سمير غانم