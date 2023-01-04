الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز: المواجهة بين النواب ووزير التموين تأخرت كثيرا

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، كواليس المواجهة بين النواب ووزير التموين الدكتور علي مصيلحي، قائلًا وزير التموين تم مواجهته بـ158 أداة رقابية، وهذه المواجهة تأخرت كثيرًا، لافتًا إلى أن النواب طالبوا بإقالة علي مصيلحي. 

وأضاف الباز، خلال لايف “البساط أحمدي” عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن النائب عمرو درويش، قال إن حضور وزير التموين غير كاف، ولابد أن يأتي رئيس الوزراء شخصيًا للبرلمان، لمناقشته في ارتفاع الأسعار.

 

وأردف الباز، أن هذه الحكومة أصرفت في التصريحات والتطمينات، وكان الدنيا  وردي وجميل، لكن المواطن يصدم على الأرض، بالارتفاع المستمر للأسعار، سواء بسبب جشع الرقابة، أو غياب دور الحكومة.

 

وتابع: "فيه ناس معندهاش ضمير، وتريد الحصول على أكبر قدر من المكاسب، والحكومة لازم تلعب دور، مينفعش الوزير يخبي المشكلة، وأنا ممكن أتحمل ظروف اقتصادية صعبة، لكن لن أقبل تجار تحتكر السلع ليقل المعروض والسعر يزيد، لن نتحمل للأبد، ولن نتحمل زيادة التوابع".

 

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وختم بأنه على الحكومة أن تكسب ثقة للمواطن ليساعدها، وهذه الثقة تأـي من تحرك الحكومة على الأرض عندما يبلغ المواطن، لكن لو بلغ ولم يتخذ إجراء، فلا يمكن أن يكون شريكا لها في مراقبة الأسواق.

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