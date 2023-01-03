الثلاثاء 03 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد الباز: «أحمد خالد توفيق معرفش يربى قراءه وطلعوا هجامين»

محمد الباز
محمد الباز

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الهجمة الشرسة على الإعلامي شريف عامر، جراء تعبير الأخير عن رأيه في مؤلفات أحمد خالد توفيق.

 

 

وقال الباز، خلال لايف "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن أحمد خالد توفيق اكتسب جزءًا كبيرًا من قيمته بعد وفاته، ومن يقرأون له "هجامين" ينهشون في أي شخص ينتقده، مردفًا: "بيقولوا أحمد خالد توفيق علم الشباب يقروا، وهو علمهم يقروا لكن معرفش يربي قراءه، لم يزيدهم قيمة".

وأردف: "شريف عامر كتب بوست عادي جدًا، قال إنه فيه مبالغة في قيمة أحمد خالد توفيق، رأيه ولم يكفر، ما فيه ناس شايفة إن أحمد مراد أهم من نجيب محفوظ، وهذا لا يمس قيمة نجيب محفوظ".

وأشار الباز، إلى أن أحمد خالد توفيق له قيمة نسبية بالنسبة للشباب، وإذا قلنا كان له فضل يدخلهم عالم القراءة، فماذا عن أنيس منصور، الذي له كتب تجاوزت مبيعاتها مليون نسخة.

 

محمد الباز يكشف حقيقة تقديم مسرحية عن الشيخ الشعراوى

 

الباز: لماذا مَن يكتبون آيات قرآنية على السوشيال هم الأكثر بذاءة؟

 

محمد الباز: الإفراج عن السجناء مظهر لقوة الدولة واستقرارها

 

وكان  الإعلامي شريف عامر، كتب تغريدة  عن الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، قال فيها: "سبحان الله، مؤلف وروائي راحل شديد الانتشار والنجاح، رغم شعبيته وسط أجيال لاحقة، كلما تابعت عملًا مأخوذًا عن مؤلفاته، وجدتها شديدة السذاجة، ومحاولة تمصير سطحية لنوع بسيط من الأدب والدراما الأمريكية، صحيح، لولا اختلاف الأذواق".

وعندما هاجمه مريدو أحمد خالد توفيق، اتبع شريف عامر التغريدة بتغريدات أخرى قال فيها "وإيه المشكلة إن حضرتك وحضرتي نقرأ نفس الكتاب، أو نشوف نفس الفيلم، فيخرج كل منا له رأي، وانطباع مختلف؟! عادي على فكرة، والمزعج الحقيقي الوحيد في كل هذا الجدل، هو أن الأجيال الأحدث في دفاعها الحماسي لا تقبل رأيًا أو ذوقًا مختلفًا، وكان الأمل أن يكونوا هم الأكثر قبولًا وانفتاحًا!.

الباز أحمد خالد توفيق قراء أحمد خالد توفيق شريف عامر محمد الباز

مواد متعلقة

محمد الباز يكشف حقيقة تقديم مسرحية عن الشيخ الشعراوى

خالد الجندى يوضح حكم المعازف والموسيقى: اللهو ليس حرامًا

متى تنخفض أسعار الدواجن بعد الإفراج عن الأعلاف؟.. «الزراعة» تُجيب

عزة مصطفى: الشيخ الشعراوى حرم عمل المرأة وطعن فى شرف غير المحجبة

«الموسيقيين»: شيرين وصلت مصر ولا صحة للقبض عليها فى لبنان

حقيقة القبض على شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب فى لبنان

خالد الجندى: كثيرون لديهم سوء تربية ويحدثوننا فى أمور الدين

خالد الجندى: أحيانًا يكون أحب الحلال عند الله الطلاق

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

فسيخ ورنجة.. مصادر تكشف تفاصيل عزومة «منتصف الليل» قبل هزيمة الزمالك

«حفلات مشبوهة».. القصة الكاملة وراء مصرع شاب قفز من الشرفة هربًا من الفضيحة

«عليا وعلى أعدائى».. حيلة شيطانية من حداد للانتقام من شقيقه ونجلى عمه بالصف

عزة مصطفى: الشيخ الشعراوى حرم عمل المرأة وطعن فى شرف غير المحجبة

للشباب حتى 35 سنة.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

د.تامر شوقى يكتب.. التسامح مع الآخر والذات.. محور الشعور بالسعادة

ماجد حبته

التكية المصرية

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات ورسائل.. لماذا اقتحم "بن غفير" ساحات الأقصى رغم الانتقادات؟

مصر تحذر من التبعات السلبية لاقتحام مسئول إسرائيلى «المسجد الأقصى»

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام