الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز: لماذا مَن يكتبون آيات قرآنية على السوشيال هم الأكثر بذاءة؟

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور، إن السوشيال ميديا أصبحت عدوا يربك الناس، خاصة أن كثيرا ممن لا يتورعون عن التلفظ بالبذاءات في تعليقاتهم عند الغير، يشاركون على صفحاتهم آيات قرآنية.

أشار الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" إلى منشور للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، على فيسبوك يقول فيه: "من حق كل واحد يختلف في الرأي مع أي شخص ويرد عليه برأيه طبعا، فيه ناس بترد بشتيمة واتهامات وألفاظ حقيرة والسوشيال ميديا بتشجع على الحماقة لكن ليه كل ما أدخل علي صفحة حد بيرد بالألفاظ دي ألاقيها كلها آيات قرآنية، هل فيه مبرر في القرآن اللي علشان تمسكه لازم تكون طاهر للألفاظ دي وأنا ما أعرفش!".

الباز: الدين يجعل الشخص مهذبا أما من يدعون التدين لا يترددون عن الفحش

وعقب الباز: "الدين يجعل الشخص مهذبا، القرآن والإسلام يحض على حسن الخلق، ولم تختلف مع المتدين، لا يصح أن يلجأ لألفاظ يعف الإنسان عن تخيلها، قضية لابد تخضع لنقاش عميق لماذا من يدعون التدين عندما يختلفون معك لا يترددون عن الفحش في القول".

وأردف: "هذا ملف يجب أن نواجهه بشجاعة لماذا أدعياء الدين، أو المتظاهرون بالتدين، بهذا الفحش، لماذا من يكتبون آيات قرآنية على صفحاتهم الأكثر بذاءة؟ هم بالتأكيد ليسوا حجة على التدين، بل التدين حجة عليهم". 

من ناحيته، قال الكاتب إبراهيم عبدالمجيد، خلال مداخلة مع د.محمد الباز إنه لا يرد على الشتائم، وليس لديه وقت لرفع دعاوى ضد من يسبونه: "لما بيعجبني رأي برد، والشتائم لا تستحق الرد، ومحدش فاضي يعمل كوبي من الألفاظ والشتائم ويرفع دعاوي، لكن ما لفت انتباهي أن صفحات كثيرة ممن يشتمون ممتلئة بالآيات القرآنية".

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