الباز يحذر من خطورة السوشيال ميديا: «المأذونين بقى عندهم قوائم انتظار»

حذر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، من خطورة تصديق الشائعات المتداولة على السوشيال ميديا بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد والمتعلقة بشروط إتمام الزواج.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن المأذونين أصبح لديهم قوائم انتظار، بعد انتشار شائعات عن فرض الدولة رسوما تصل لـ30 ألف جنيه على المتزوجين حديثًا، مردفا: "روح عند أي مأذون، هتلاقي قائمة انتظار، الدولة قضت على قوام الانتظار، المأذونين بقى عندهم قوائم انتظار".

وأشار إلى ما روجت إليه صفحة المأذون الشرعي بعنوان "عجلوا بالزواج"، زاعمًا فرض رسوم تصل لـ30 ألف جنيه لصالح صندوق دعم الأسرة، كشرط لإتمام الزواج.

وأضاف الباز: "محدش اتكلم عن أرقام، لا قال 20 ولا 30 الكلام على نسبة، ومن أطلق الشائعة تسبب في حالة جنونية هستيرية من المخطوبين بقوا بيكتبوا كتابهم، لأن الناس معتقدة خطأ أنه سيتم فرض مبالغ ضخمة".

وأكد الباز أن التعجيل بكتب الكتاب، له ضرر اجتماعي بالغ، لأن في هذه الحالات قد يحدث انفصال، وتتعرض الفتاة للعديد من المشكلات، مردفا: "ينفصلوا وتنحسب على البنت جوازة".