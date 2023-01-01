برلمانية تفجر مفاجأة عن صندوق الأسرة وتطالب بسداد 10 أضعاف القيمة

كشفت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، مفاجأة عن صندوق الأسرة، الذي أثار جدلًا خلال الفترة الأخيرة منذ الإعلان عن ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلة إن صندوق الأسرة موجود منذ عام 2004، ويسدد المتزوجون عند الزواج، أو عند الطلاق رسوما تقدر بـ50 جنيهًا.

أضافت الديب، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، أن ما تردد عن صندوق الزواج وعن سداد رسوم تقدر بآلاف الجنيهات عار تماما عن الصحة، لكن هناك من يُصدّق الشائعات.

وكشفت تفاصيل الصندوق الموجود بالفعل: "يوجد صندوق أسرة تابع لبنك ناصر، وفقًا لقرار وزير العدل عام 2008، لكنه وضع حدا أقصى لما يتم صرفه لأي زوجة أو مطلقة 300 جنيه، زادت لـ 500 جنيه فيما بعد، مؤكدة أن الصندوق به 150 مليون جنيه، وفق تصريحات المدير التنفيذي للصندوق.

ولفتت إلى أن صندوق تأمين الأسرة موجود منذ 2004، بعد صدور قانون به عام 2000 ينص على وجود وسيلة لتأمين الأسرة عند وقوع الطلاق، وتم تطبيق القانون في 2004؛ وتختص مسؤولياته بمنح الزوجة المستحقات المالية متمثلة في النفقة وخلافه.

وأكدت أن البرلمان يسعى لزيادة قيمة الحصيلة المالية للصندوق، لافتة إلى أنها اقترحت مشروعًا لإحياء دور الصندوق من أجل وصول مساهمة الأشخاص عند الزواج والطلاق لتُصبح 500 جنيه، بدلاً عن 50 جنيهًا.