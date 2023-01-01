برلمانية تقترح إضافة شروط جديدة لوثيقة الزواج (فيديو)

طالبت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بإضافة شروط جديدة لوثيقة الزواج، تتضمن الاتفاق على جميع الأمور إذا وقع طلاق بدءًا من وضع الأطفال والنفقة، ومسكن الزوجية، وحتى مسألة الكد والسعاية.

أضافت عضو مجلس النواب، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، أن وثيقة الزواج الحالية فيها شروط، لكن على المأذون يبين للأطراف إن فيه شروط: "كان المأذون كان يفعل ذلك سابقًا، أما الآن اعتاد أن يشخبط على الشروط".

ولفتت إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، يعيد ترتيب حضانة الطفل، فيجعل الأب في الترتيب الثاني بعد الأم مباشرة، ويقترح رؤية الطفل ليكون حقا لغير الحاضن، ويحق له إذا التزم بالإنفاق الكامل على الحاضنة والطفل أن يستضيف نجله كل أسبوع، في المنزل.

وأردفت: "هذا المقترح غير موجود في قانون الأحوال الشخصية الحالي".

وكشفت الديب مفاجأة عن صندوق الأسرة، الذي أثار جدلًا خلال الفترة الأخيرة منذ الإعلان عن ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلة إن صندوق الأسرة موجود منذ عام 2004، ويسدد المتزوجون عند الزواج، أو عند الطلاق رسوم تقدر بـ50 جنيهًا.