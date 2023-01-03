الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز يكشف الجريمة الحقيقية فى الفيديو المخل أعلى الكوبرى

الباز
الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مشهد استراق ولد وبنت للقُبلات بالطريق العام، هو مشهد متكرر في الشارع المصري وفي العالم، مؤكدًا أن المشهد غير مقبول، لكن الواقع أكثر قبحًا من ذلك المشهد.

 

 

وأضاف الباز، خلال لايف "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "يمكن تسمية الواقعة قبلات مسروقة، وأنا مش موافق على منظر الولد والبنت الصغيرين على الكوبري، لكن نشر الفيديو ترتبت عليه آثار اجتماعية ضخمة، ورغم رفض الناس للمنظر، إلا أن الناس والنيابة طالبوا بشكل واضح القبض على مصور الفيديو وناشره لأنه شخص مريض نفسيًا وجنسيًا".

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وأردف: "المشهد مرفوض، لكن الجريمة الأكبر هي التصوير، يجب أن تكون إدانتنا للتصوير والنشر والتداول، ومحتاجين نبص لنفسنا في المرآة، لأن الفضيحة الحقيقية في هذه الواقعة هي البحث عن فضيحة، التي جعلت البحث عن الفيديو الفاضح أعلى الكوبري رقم واحد، وهذه ظاهرة محتاجين تحليل نفسي لها".

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