الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الزمالك والداخلية فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

موعد مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري والقنوات الناقلة من نتائج البحث التي يهتم بها جمهور نادي الزمالك، خاصة بعد خسارة فريقهم في الجولة الماضية أمام فريق نادي أسوان وخسارته الثلاث نقاط الذي كان يطمح للحصول عليها، ليتصدر جدول الدوري، لكن تأتي الرياح بما لم تشتهي السفن، وعاد نادي الزمالك إلى وصافة جدول ترتيب الدوري بعد تصدره لجولة واحدة بفارق الأهداف واليكم موعد مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري.

 

موعد مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري

ويستضيف استاد القاهرة الدولي المباراة التي تجمع بين نادي الزمالك ونظيره نادي الداخلية ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز، والتي تنطلق المباراة يوم الخميس المقبل، الموافق الخامس من شهر يناير الجاري في تمام الساعة  السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

 

الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويسعى فريق نادي الزمالك إلى الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، باعتباره حامل لقب للموسمين الماضيين ويحقق انجازا هو الأول من نوعه بالفوز بلقب الدوري لثلاث مرات متتالية، حيث لم ينجح نادي الزمالك في تحقيق ذلك.

وخلال مشوار الفارس الأبيض في الموسم الحالي يحرص على حصد النقاط والمنافسة على صدارة جدول الدوري المصري الممتاز، وأن لا يدع أي مجال لان تتفلت منه البطولة ففي الجولة العاشرة نجح في تصدر جدول الدوري المصري الممتاز بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني النادي الأهلي ووصل رصيدهم في النقاط إلى 24 نقطة بعد فوز نادي الزمالك على نظيره نادي الاسماعيلي بثلاثه أهداف مقابل هدف، بينما سقط نادي الزمالك في فخ الهزيمة للمرة الأولى له خلال هذا الموسم أمام فريق نادي أسوان بنتيجة 2-1 ويتوقف رصيد نقاطه عند النقطة 24  ليحل في المركز الثاني بعد النادي الأهلي صاحب المركز الاول والفارق بينهما ثلاث نقاط.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية

وتنقل قناة أون تايم سبورت اللقاء المرتقب بين نادي الزمالك ونادي الداخلية يوم الخميس المقبل، حيث تملك قنوات اون تايم سبورت حقوق البث لمباريات البطولات المحلية لكرة القدم المصرية فضلا عن مباريات البطولات الأخرى في الألعاب والرياضات المختلفة.

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