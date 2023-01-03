فسيخ ورنجة.. مصادر تكشف تفاصيل عزومة «منتصف الليل» قبل هزيمة الزمالك

كشف مصدر مقرّب كواليس جديدة في هزيمة الزمالك بهدفين أمام أسوان، أمس، في إطار لقاءات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الممتاز.

وانتصر أسوان على ضيفه الزمالك في المباراة التي جمعتهما على استاد أسوان ضمن لقاءات الجولة الـ11 لبطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين لهدف.

وكتب فوز أسوان الهزيمة الأولى للزمالك في مسابقة الدوري، الذي أهدت الأهلي صدارة الدوري من جديد بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية.

وشهد اللقاء مشاحنات لكن مصدر مقرب كشف لـ“الدستور” كواليس ما قبل المباراة بـ24 ساعة داخل مقر إقامة نادي الزمالك، مؤكدًا أن شيكابالا قائد الفريق أقام “عزومة فسيخ ورنجة وملوحة” للاعبين داخل مقر الإقامة في الثانية صباحًا عن طريق أحد المعارف دون علم الجهاز الفني.

وأضاف أن اللاعبين كانوا في حالة غير طبيعية من هذه العزومة التي أثرث عليهم بشكل كبير داخل الملعب.

«الدستور» يكشف سر خناقة شيكابالا بعد مباراة الزمالك وأسوان

وتحدث مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن السبب الحقيقي لانفعال محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الأبيض عقب نهاية مباراة أسوان التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر أن اللاعب توجه لسمير جمال، الحكم المساعد لمعاتبته بسبب قيام المساعد بتوجيه السباب لأحد لاعبي الزمالك خلال المباراة، وبعدها توجه شيكابالا لأمين عمر حكم المباراة ليشكو له تصرف الحكم المساعد.

وتدخل أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، لتهدئة شيكابالا واحتواء الموقف قبل أن تتطور الأمور.

«الأهلى يحسم مصيره».. «الدستور» يكشف موعد رحيل فيريرا عن الزمالك

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك، عن موعد رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، عن تدريب القلعة البيضاء.

وأكدت المصادر أن ما تردد عن ترك المدرب حتى نهاية الموسم غير صحيح، والإدارة لن تصبر كل ذلك على فيريرا.

وأشارت إلى أن إدارة الزمالك استقرت على عدم مناقشة مصير فيريرا نهائيًا حتى مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها يوم 21 من الشهر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وشددت المصادر على أن إدارة الزمالك تعتبر مباراة القمة أمام الأهلي بمثابة نهاية الصبر على المدرب، وإما تجديد الثقة فيه وبقائه لنهاية الموسم أو رحيله عن الفريق وعدم الصبر عليه مجددًا بسبب حالة الغضب التي تنتاب الإدارة من تكرار أخطاء المدرب في الفترة الماضية.