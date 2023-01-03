بسمة وهبة: شيرين مصممة تخسر تعاطف كل الناس اللى بتحبها

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّها حزينة على الفنانة شيرين عبدالوهاب، فقد منحها الله عز وجل حضورا وموهبة لكنها تضيعها من يدها.

وأضافت خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "شيرين مصممة تخسر تعاطف كل الناس اللي بتحبها، دماغها متسلطة عليها عشان تفقد رصيدها عند الجمهور والناس، والفنان لازم تكون دماغه شغالة أو تجيب حد يشغلها".

وأردفت: "إيه يا شيرين، مفيش بجنيه واحد تفكير؟! مخك كان فين؟! بتدمري نفسك ليه؟! رايحة تعملي زيارة هتزعل منك شعب لبنان والشعب العربي وكل محب للبلد ومحارب للإرهاب، وجوزك حسام حبيب مفكرش لحظة يقولك لأ، ده خطر عليكِ وعلى مستقبلك، مش انت مدير أعمال شيرين ومسئول عن تصرفاتها وجدول أعمالها".

وتابعت: "شيرين كانت رايحة لزياد الرحباني، كانت رايحة للقمة، انت ودتها للقاع يا حسام، انت المسئول، أنت مدير أعمالها ومسئول عن تصرفاتها، ليه يا شيرين، سابت كل حاجة في الدنيا وروحتي تزوري فضل شاكر في المخيم".